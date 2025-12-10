Dự án ‘Nuôi em’ cung cấp thêm tài liệu đối chiếu, thừa nhận sai sót khi thống kê

(VTC News) -

style="width: 100%;"

Tối 10/12, trang fanpage của dự án Nuôi em tiếp tục công bố thêm hai văn bản liên quan đến các khoản chuyển tiền hỗ trợ cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, nhằm tiếp tục minh bạch hoạt động tài chính và giải đáp những thắc mắc từ cộng đồng.

Theo thông tin dự án cung cấp, ngày 10/1/2022 và 15/1/2022, dự án này đã thực hiện hai giao dịch chuyển khoản đến Phòng GD&ĐT huyện Nậm Pồ để hỗ trợ kinh phí nuôi em theo đề nghị từ địa phương. Do hạn mức chuyển khoản tối đa thời điểm đó chỉ ở mức 1 tỷ đồng, dự án buộc phải chia khoản tiền hỗ trợ thành hai lần chuyển ở hai thời điểm khác nhau.

Hai văn bản được bổ sung lần này gồm biên bản xác nhận của Phòng GD&ĐT huyện Nậm Pồ sau khi đã nhận đủ số tiền theo hai giao dịch và công văn đề nghị hỗ trợ tiền nuôi em (cơ sở thực hiện việc chuyển tiền).

Dự án cung cấp thêm tài liệu đối chiếu.

Đại diện dự án Nuôi em khẳng định các giao dịch nêu trên đều xác thực, đồng thời mong các nhà hảo tâm và cộng đồng ghi nhận những nỗ lực xuyên suốt của dự án trong việc duy trì tính minh bạch tài chính.

Tuy nhiên, dự án cũng thừa nhận rằng quá trình tổng hợp dữ liệu không tránh khỏi những sai sót hoặc nhầm lẫn trong việc thống kê.

"Nhóm dự án đang ưu tiên xây dựng lại các báo cáo theo từng năm thay vì tập trung điều tra toàn bộ các nghi vấn được gửi tới", dự án cho biết.

Dự án Nuôi em cũng khẳng định sẽ tiếp tục cập nhật thông tin từng phần tới cộng đồng để quá trình rà soát diễn ra công khai, rõ ràng và hướng tới sự minh bạch bền vững trong dài hạn.

Hoàng Hoa Trung là nhà sáng lập dự án "Nuôi em".

Trước đó vào tối 9/12, dự án Nuôi em cũng có thông báo về việc tiếp thu phản hồi và lộ trình hành động của dự án. Theo thông báo, phía dự án đã tiếp nhận đầy đủ các phản ánh liên quan đến phương thức hoạt động, giao tiếp, minh bạch tài chính và đưa ra cam kết không né tránh trách nhiệm, sẽ rà soát toàn bộ quy trình, nâng cấp chất lượng vận hành.

Đặc biệt, vấn đề dư luận quan tâm về tính minh bạch tài chính, thông báo của Nuôi em khẳng định, các báo cáo tài chính, sao kê thu - chi hằng tháng vẫn được đăng tải tại địa chỉ www.taichinh.nuoiem.com và chưa có thay đổi.

Trước lo ngại của cộng đồng về việc trẻ bị “cắt suất ăn”, Nuôi em khẳng định các suất ăn vẫn duy trì bình thường, việc đóng băng tài khoản chỉ phục vụ thống kê và xuất phát từ lỗi nội bộ. Dự án nhận trách nhiệm vì thông tin trước đó chưa rõ ràng, gây lo lắng cho giáo viên và nhà tài trợ.

Về nghi vấn một bé nhận nhiều nhà tài trợ, nhà sáng lập Nuôi em khẳng định, mỗi bữa ăn tại một thời điểm chỉ có một nhà tài trợ. Các danh sách đều có xác nhận của trường hoặc phòng giáo dục. Dự án nêu rõ không cắt xén, không ghép nhiều nhà tài trợ cho một trẻ và không tạo mã “ảo”. Một số sai sót có thể xảy ra do vận hành, nhưng việc chuyển tiền luôn bám theo hồ sơ địa phương.

Dự án thừa nhận một số hạn chế trong báo cáo và đang tìm kiếm đơn vị chuyên môn để minh bạch tài chính hiện tại và thông báo ngay khi hoàn thành.

Nuôi em là dự án từ thiện do Hoàng Hoa Trung sáng lập từ năm 2014, với mục tiêu mang đến bữa trưa đủ chất cho học sinh vùng cao. Mỗi nhà hảo tâm có thể nhận nuôi một em nhỏ thông qua khoản đóng góp nhỏ mỗi ngày, giúp các điểm trường duy trì bếp ăn và giảm đáng kể tình trạng học sinh bỏ học. Từ một nhóm nhỏ, dự án đã phát triển thành hệ sinh thái hỗ trợ trẻ em vùng cao với nhiều hoạt động như xây trường, xây nhà nội trú, cung cấp nước sạch và tủ sách. Tuy nhiên, tối 6/12, sự việc liên quan đến dự án thiện nguyện Nuôi em bắt đầu bùng nổ trên mạng xã hội khi nhiều tài khoản đăng tải các đoạn tin nhắn, đặt nghi vấn về tính minh bạch tài chính của chương trình. Một số tài khoản còn phát hiện mã “nuôi em” của họ trùng với mã của người khác. Bên cạnh đó, việc dự án hoạt động nhiều năm nhưng vẫn nhận quyên góp qua số tài khoản cá nhân của người sáng lập Hoàng Hoa Trung cũng khiến nhiều người tranh cãi.