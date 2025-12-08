Dự án 'Nuôi em' bị tố trùng mã, 1 mã có 2,3 người nuôi: Nhà sáng lập nói gì?

(VTC News) -

Tối 7/12, mạng xã hội "dậy sóng" khi hàng loạt bài đăng chia sẻ bảng thống kê các trường hợp trùng mã “nuôi em”. Theo đường link được chia sẻ, đã có gần 40 mã bị trùng, mỗi mã có từ 2 - 3 nhà hảo tâm cùng nhận nuôi một em nhỏ.

22h cùng ngày, người sáng lập dự án Nuôi em – Hoàng Hoa Trung khẳng định rằng trước ngày 6/12, dự án chưa từng ghi nhận trường hợp hai nhà tài trợ nuôi chung một em.

Nhà sáng lập Hoàng Hoa Trung khẳng định chưa ghi nhận trường hợp trùng mã cho đến ngày 6/12.

Anh cho biết đội ngũ đang rà soát từng trường hợp cụ thể để cung cấp câu trả lời “đầy đủ và chính xác nhất” cho từng nhà hảo tâm.

Theo chia sẻ của Hoàng Hoa Trung, dự án sẽ sao lưu toàn bộ dữ liệu về người nuôi và thông tin của từng em nhỏ, sau đó đối chiếu chéo tại ba nơi: Hệ thống của dự án Nuôi em, Ban giám hiệu và giáo viên tại các điểm trường, Cơ quan công an và chính quyền địa phương.

Các nhà hảo tâm có thể chủ động liên hệ dự án hoặc các đơn vị đối tác để kiểm tra mã nuôi của mình, với cam kết tuân thủ quy định bảo mật dữ liệu cá nhân.

Hoàng Hoa Trung cho biết với trường hợp trùng mã xảy ra do mã NEKTUM02767 mà nhà tài trợ nhận vào tháng 8/2025 thực chất thuộc năm học 2024–2025, còn thiếu tiền do anh/chị nuôi trước chưa đóng đủ.

Đến kỳ chuyển sang năm học 2025–2026, dự án hỏi nhà tài trợ có tiếp tục nuôi hay không; khi nhận được câu trả lời “không”, mã buộc phải được thu hồi để kịp tìm người nuôi mới, tránh hệ thống hiểu nhầm là vẫn được tiếp tục tài trợ.

Dự án khẳng định nhà tài trợ đã đóng đủ phần của năm học 2024–2025 và vẫn giữ đầy đủ quyền lợi như nhận hình ảnh, thông tin hằng tháng và quyền thăm em.

Về thắc mắc “Nuôi em dùng tiền ủng hộ làm gì khi trẻ vùng cao sắp có hỗ trợ theo Nghị định 66?”, Hoàng Hoa Trung cho biết dự án chỉ triển khai tại những địa phương gửi đề nghị hỗ trợ thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc nhà trường, đảm bảo đây là các điểm chưa nhận chế độ ăn trưa theo Nghị định.

Cũng trong bài đăng mới nhất, người sáng lập dự án Nuôi em cho biết, trong ngày thứ 2 (8/12) sẽ làm việc với Ngân hàng Vietcombank để đóng băng tài khoản 0711000280294 trong 15 ngày nhằm thống kê toàn bộ thu – chi nhiều năm qua, đồng thời mời bên thứ ba độc lập kiểm toán vì chính anh cũng “không chắc mình đã làm đúng 100%”. Việc đóng băng tài khoản đồng thời với việc tạm dừng chi tiền nuôi ăn các học sinh thuộc dự án.

Sau khi nhà sáng lập Hoàng Hoa Trung lên tiếng, cộng đồng mạng phản ứng gay gắt. Nhiều người cho rằng lời giải thích của nhà sáng lập Nuôi em chưa thoả đáng.

Trước nghi vấn thiếu minh bạch, Hoàng Hoa Trung tuyên bố tạm dừng dự án ''Nuôi em" để làm rõ các nghi vấn.

Dự án Nuôi em được khởi xướng từ năm 2014 với mục tiêu cung cấp bữa ăn chất lượng cho trẻ em dân tộc thiểu số. Mỗi nhà hảo tâm “nhận nuôi” một em nhỏ thông qua khoản đóng góp nhỏ mỗi ngày, giúp các điểm trường duy trì bếp ăn và giảm đáng kể tình trạng học sinh bỏ học.

Tuy nhiên, tối 6/12, sự việc liên quan đến dự án thiện nguyện Nuôi em bắt đầu bùng nổ trên mạng xã hội khi nhiều tài khoản đăng tải các đoạn tin nhắn, đặt nghi vấn về tính minh bạch tài chính của chương trình.

Một người dùng trên Threads cho biết đã nhận một mã “nuôi em” và đóng tiền vào tháng 8/2025. Tuy nhiên đến tháng 11, dự án lại tiếp tục nhắn yêu cầu đóng tiền cho năm học 2025-2026, khiến họ thắc mắc vì phải đóng hai lần chỉ trong ba tháng.

Trường hợp khác phản ánh em nhỏ họ nhận nuôi thực tế đã rút khỏi danh sách từ tháng 1/2025, nhưng đến tháng 12/2025 dự án mới thông báo. Đáng chú ý, tháng 8/2025 dự án vẫn gửi tin nhắn hỏi người này về việc tiếp tục đóng góp cho chính em nhỏ đó.

Một số tài khoản còn phát hiện mã “nuôi em” của họ trùng với mã của người khác. Bên cạnh đó, việc dự án hoạt động nhiều năm nhưng vẫn nhận quyên góp qua số tài khoản cá nhân của người sáng lập Hoàng Hoa Trung cũng khiến nhiều người nghi ngờ về tính minh bạch của dự án.