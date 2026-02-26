Dự án hơn 1000 tỷ đồng ở Thanh Hoá không rào chắn, người dân nơm nớp lo tai nạn

Công trường thi công mở rộng đại lộ nghìn tỷ ở Thanh Hoá

Dự án mở rộng đại lộ Lê Lợi (tỉnh Thanh Hoá ) thuộc địa phận giáp ranh 2 phường Hạc Thành và Đông Quang có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước đang được rốt ráo triển khai. Dự kiến sau khi hoàn thành dự án, đại lộ Lê Lợi có chiều dài 1,5km, mặt cắt ngang rộng 43m, bao gồm nền đường rộng 30m và hệ thống vỉa hè hai bên.

Tuyến đường được thiết kế với dải phân cách cứng ở giữa, vận tốc thiết kế đạt 50km/h. Điểm đầu của dự án mở rộng giao với Quốc lộ 47 tại ngã tư Phú Sơn, điểm cuối kết với đường đi sân bay Thọ Xuân.Từ trước Tết Nguyên đán 2026, dự án được đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và các nhà thầu rốt ráo thi công cho kịp thời điểm hoàn thành dự kiến giữa năm 2026.

Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều hộ dân ở phường Hạc Thành và Đông Sơn (Thanh Hoá), trong quá trình triển khai nhiều hạng mục của dự án, các nhà thầu thi công gây bụi, ô nhiễm môi trường và có dấu hiệu không đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn .

Đặc biệt là đoạn từ ngã tư Phú Sơn đến cầu Cao, nhà thầu thi công không lắp đặt báo hiệu đúng theo quy định, bố trí sơ sài các thiết bị cảnh báo, phản quang...

Cũng theo phản ánh, Công ty TNHH Hoàng Tuấn là 1 trong những nhà thầu thi công tại dự án thường không lắp đặt các biển báo, rào chắn đúng quy cách, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ông Lê Đức Hạnh (tổ dân phố Phú Thọ 4, phường Hạc Thành) cho biết, nhiều thời điểm nhà thầu thi công không lắp rào chắn theo quy định làm người dân địa phương và người lưu thông trên đường rất lo lắng về nguy cơ gây tai nạn giao thông. Thực tế cách đây không lâu, có 2 người bị ngã ở khu vực thi công dự án.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News một số buổi chiều cuối tháng 2/2026 lưu lượng các phương tiện tham gia giao thông tại công trường đang triển khai dự án mở rộng đại lộ Lê Lợi rất đông, nhiều người gặp khó khăn khi di chuyển và đặc biệt nơm nớp nỗi lo bị ngã xe khi đi cạnh các hố công trình đang đào bới nhưng được rào chắn khá sơ sài.

Chị Lê Thị Thu (tổ dân phố 6, phường Đông Sơn) cho biết: “Hằng ngày tôi đi làm qua đây và luôn thường trực nỗi lo bị va chạm sẽ ngã xuống các điểm nhà thầu đang thi công. Đặc biệt, các khung giờ tan tầm cao điểm, lượng người chen nhau di chuyển, rất nguy hiểm. Nếu có rào chắn cứng sẽ an toàn hơn”.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Tuấn (đơn vị thi công) dự án thừa nhận việc trên công trình dự án mở rộng đại lộ Lê Lợi không có các rào chắn đúng quy định. “Chúng tôi sẽ chỉ đạo các bộ phận khắc phục hạn chế này ngay lập tức”, ông Tuấn thông tin.

Thực tế đến sáng 26/2, trên công trình dự án mở rộng đại lộ Lê Lợi, Công ty TNHH Hoàng Tuấn vẫn chưa bố trí, thiết lập các rào chắn, biển báo đúng quy định. Tại một số khu vực, máy xúc vẫn đang tiếp tục đào các hồ sâu dày đặc ven đường nơi người dân đang di chuyển mà không được che chắn, cảnh báo.

Đại lộ Lê Lợi kéo dài có điểm cuối nối nút giao Nhồi, thuộc dự án đường nối TP Thanh Hóa (cũ) với sân bay Thọ Xuân. Tại khu vực này, một nút giao 5 hướng đã được hình thành, hoàn thiện mở rộng với vòng xuyến lớn, xóa bỏ tình trạng thắt cổ chai và nguy cơ tai nạn giao thông như trước.

Đại lộ Lê Lợi hiện dài hơn 3 km, là trục giao thông phát triển theo hướng đông - tây của đô thị trung tâm tỉnh Thanh Hóa. Tuyến đường tập trung nhiều trung tâm thương mại, cơ quan hành chính và công trình dịch vụ.

Dự án mở rộng đại lộ Lê Lợi nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, tăng cường kết nối các tuyến đường quan trọng của tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Dự án cũng được kỳ vọng nâng cao khả năng kết nối giữa khu vực trung tâm với sân bay Thọ Xuân, giảm áp lực giao thông trên các tuyến trục chính qua các phường Hạc Thành, Đông Quang, Đông Sơn, góp phần hình thành diện mạo đô thị hiện đại.