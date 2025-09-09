Drone – ‘mắt thần’ bảo vệ hổ, tê giác và voi

(VTC News) -

Nepal đang chứng minh rằng công nghệ không chỉ là công cụ hiện đại mà còn là “người bảo vệ” thiên nhiên. Việc sử dụng drone không chỉ giúp bảo vệ động vật hoang dã mà còn tạo ra mô hình bảo tồn bền vững, có thể nhân rộng sang các quốc gia khác.

Nhân viên của Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên WWF Nepal sử dụng drone tại công viên Bardia, Nepal. (Nguồn: Getty Images)

Drone – “mắt thần” trên bầu trời rừng rậm

Theo ông Gokarna Jung Thapa, trưởng bộ phận công nghệ tại WWF Nepal, drone đã trở thành công cụ không thể thiếu trong công tác bảo tồn. Cụ thể, Drone giúp theo dõi các loài như hổ Bengal, tê giác một sừng và voi châu Á mà không làm gián đoạn hành vi tự nhiên của chúng.

Với khả năng bay xa và camera nhiệt, drone có thể phát hiện các hoạt động bất thường vào ban đêm – thời điểm săn trộm thường diễn ra. Drone cũng giúp chụp ảnh từ trên cao, hỗ trợ việc đếm số lượng cá thể chính xác hơn, đặc biệt với các loài sống ở vùng khó tiếp cận.

Ngoài ra, Drone còn được dùng để phát hiện sớm các cá thể “gây rối” như voi hoặc tê giác tiến gần khu dân cư, từ đó cảnh báo người dân và điều hướng động vật quay về rừng.

“Drone giúp chúng tôi giám sát diện rộng, tiết kiệm thời gian và cung cấp bằng chứng hình ảnh cho cơ quan thực thi pháp luật.” – ông Gokarna Jung Thapa cho hay.

Số lượng cá sấu dễ dàng được tổng hợp qua drone. (Nguồn: Getty Images)

Từ thử nghiệm đến hiện đại hóa

Nepal bắt đầu thử nghiệm drone từ năm 2012 với thiết bị có sải cánh 2 mét, tích hợp camera và GPS.

Đến nay, công nghệ đã được nâng cấp đáng kể với camera nhiệt độ phân giải cao hỗ trợ giám sát ban đêm, tính năng geo-tagging định vị chính xác, thời gian bay hơn 1 giờ và phạm vi giám sát lên tới 30 km. Đặc biệt, khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng (VTOL) giúp drone hoạt động hiệu quả trong địa hình rừng núi hiểm trở.

Các drone hiện đại này thay thế các phương tiện tuần tra truyền thống như đi bộ, xe đạp, thuyền máy và thậm chí cả voi – vốn tốn kém và nguy hiểm.

Một cá thể hổ tại công viên quốc gia Bardia, Nepal. (Nguồn: Bardia)

Tại Bardia, các nhóm tình nguyện viên địa phương – đặc biệt là thanh niên – được huấn luyện sử dụng drone để hỗ trợ công tác bảo tồn. Họ có thể phát hiện động vật “gây rối” từ xa, cảnh báo người dân và chia sẻ dữ liệu với ban quản lý vườn quốc gia.

“Âm thanh của drone giống tiếng ong, khiến voi hoang sợ và quay đầu lại.” – Manju Mahatara, hướng dẫn viên và thành viên đội chống săn trộm.

Nhờ các nỗ lực bảo tồn, số lượng hổ Bengal ở Nepal đã tăng gần gấp ba lần từ năm 2010 đến 2022, đạt 355 cá thể. Tê giác một sừng cũng tăng từ 645 năm 2015 lên 752 năm 2021.