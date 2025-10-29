DOWHAT - nền tảng khách sạn thông minh Hàn Quốc mở rộng sang Việt Nam

(VTC News) -

DOWHAT - kết nối công nghệ và trải nghiệm khách sạn

DOWHAT là công ty công nghệ Hàn Quốc cung cấp nền tảng khách sạn thông minh tích hợp PMS, đặt phòng, CRM và AI trong một hệ sinh thái thống nhất. Giải pháp giúp khách sạn tối ưu vận hành, tăng lượng đặt phòng trực tiếp và nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua tự động hóa và cá nhân hóa dữ liệu.

Công ty hiện hợp tác với nhiều tập đoàn lớn như Accor, Lotte, đồng thời đã mở rộng sang Thái Lan và Việt Nam từ năm 2025. DOWHAT được xem là một trong những đơn vị tiên phong của châu Á trong lĩnh vực Smart Hotel và Travel-Tech.

Đội ngũ DOWHAT trong buổi đào tạo nội bộ về nền tảng khách sạn thông minh và ứng dụng AI.

Giải pháp tích hợp toàn diện cho khách sạn số

Ngành khách sạn đang đối mặt với tình trạng phân mảnh hệ thống quản lý và dữ liệu rời rạc. Giải pháp của DOWHAT tích hợp tất cả các công cụ - từ quản lý phòng, đặt chỗ, đến chăm sóc khách hàng - trên một nền tảng duy nhất.

Nền tảng của DOWHAT tương thích với Oracle OPERA Cloud, giúp đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực, hỗ trợ AI phân tích hành vi khách hàng, tự động hóa marketing và cá nhân hóa dịch vụ. Nhờ đó, khách sạn có thể giảm chi phí vận hành, tối ưu nguồn nhân lực và gia tăng sự hài lòng của khách lưu trú.

Đại diện DOWHAT nhận giải tại sự kiện công nghệ quốc tế.

Điểm khác biệt - công nghệ gắn liền con người

Khác với các hệ thống PMS truyền thống, DOWHAT kết hợp AI và marketing sáng tạo thông qua mô hình STA - cho phép khách sạn bán phòng trực tiếp qua kênh influencer. Mô hình này vừa tăng lượng đặt phòng trực tiếp, vừa giúp thương hiệu khách sạn tiếp cận đúng nhóm khách hàng mục tiêu, mang lại hiệu quả tiếp thị cao hơn so với kênh OTA truyền thống.

Việt Nam - thị trường chiến lược của DOWHAT

Theo ông Jay Lee - Giám đốc Chiến lược, Việt Nam là thị trường trọng điểm tại Đông Nam Á, nhờ tốc độ phát triển du lịch và chính sách hỗ trợ chuyển đổi số mạnh mẽ.

“Việt Nam là trung tâm mới của du lịch châu Á. Chúng tôi mong muốn hợp tác cùng các khách sạn và doanh nghiệp công nghệ Việt Nam để xây dựng mô hình khách sạn thông minh mang tính bản địa hóa”, ông Lee chia sẻ.

Tại Diễn đàn Số Việt Nam – Hàn Quốc 2025, sự kiện thường niên do Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp cùng Cơ quan Xúc tiến Công nghiệp CNTT Hàn Quốc (NIPA) tổ chức, quy tụ hơn 100 doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu hàng đầu hai nước, DOWHAT kỳ vọng mở rộng hợp tác với các tập đoàn khách sạn, công ty du lịch và cơ quan quản lý Việt Nam.

Doanh nghiệp dự kiến triển khai các dự án thí điểm Smart Hotel và STA (Smart Tourism Assistant), góp phần nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ khách sạn Việt Nam bằng công nghệ AI và dữ liệu thông minh, hướng tới du lịch số bền vững trong khu vực.

Chiến lược 3-5 năm: Việt Nam làm trung tâm khu vực

DOWHAT định hướng xây dựng trung tâm điều hành khu vực tại Việt Nam, phục vụ mở rộng sang Thái Lan, Indonesia và các nước ASEAN khác. Chiến lược này tập trung vào bản địa hóa giải pháp AI, mở rộng kênh STA, và hợp tác nghiên cứu - phát triển cùng các trường đại học và doanh nghiệp địa phương.

Công ty đặt mục tiêu giúp Việt Nam trở thành trung tâm của hệ sinh thái khách sạn thông minh khu vực, đồng thời thúc đẩy kết nối du lịch số giữa Hàn Quốc và Đông Nam Á.

Hợp tác công nghệ Hàn - Việt trong kỷ nguyên AI bao trùm

DOWHAT tin rằng sự kết hợp giữa năng lực AI của Hàn Quốc và hệ sinh thái số năng động của Việt Nam sẽ tạo ra mô hình hợp tác công nghệ bền vững.

“Chúng tôi muốn mang công nghệ khách sạn thông minh Hàn Quốc đến Việt Nam, giúp nâng tầm trải nghiệm du lịch thông qua AI - nơi dữ liệu gắn kết cảm xúc con người”, ông Jay Lee khẳng định.

Đại diện DOWHAT tại triển lãm Food & Hospitality Thailand 2025, thúc đẩy hợp tác du lịch thông minh khu vực.

Với tầm nhìn đó, DOWHAT hướng tới trở thành cầu nối công nghệ giữa Hàn Quốc và Việt Nam, góp phần định hình tương lai du lịch số bao trùm và bền vững trong khu vực ASEAN.