Đốt quán sát hại 11 người chỉ vì chút mâu thuẫn, tên ác thú đội lốt người

(VTC News) -

Rạng sáng 19/12, nhiều ông bố bà mẹ vùng dậy chạy sang phòng đứa con trẻ tuổi để kiểm tra sau khi đọc tin về vụ cháy quán cà phê khiến 11 người chết ở phố Phạm Văn Đồng, Hà Nội. Bao nhiêu người khác vì trước đó không liên lạc được với con mình mà cả đêm khắc khoải, thống khổ chờ tin.

Đêm qua, có những người chỉ vì chọn “sai” điểm uống cà phê mà không thể về nhà, sáng nay và mãi mãi về sau không còn thức dậy nữa. Họ chết oan ức vì một chuyện chẳng hề liên quan đến mình, vì hành vi vừa ngu tối vừa độc ác đến tận cùng của một kẻ không còn chút ánh sáng của nhân tính: Thản nhiên đổ xăng đốt quán cà phê chỉ vì có mâu thuẫn với nhân viên của quán.

Trên mạng xã hội, nhiều người cho biết họ rùng mình ớn lạnh vì cái chết của nhân tính trong vụ án kinh khủng này. Oan ức quá, đau xót và phẫn hận quá khi 11 nhân mạng bị đem làm vật hy sinh cho cơn giận vớ vẩn của một kẻ côn đồ máu lạnh, kẻ chỉ biết dùng bạo lực để thể hiện sự yêng hùng.

Nạn nhân vụ cháy được đưa lên xe cấp cứu. (Ảnh: Đắc Huy)

Thản nhiên bỏ đi sau khi gây tội ác, không thèm để ý đến những người vô tội đang vật vã đau đớn, tuyệt vọng tìm cách thoát thân trong biển lửa, kẻ phóng hỏa kia cho thấy trong con người hắn, giọt nhân tính cuối cùng đã cạn kiệt từ lâu. Cộng đồng mạng không hề bốc đồng khi đòi loại bỏ hoàn toàn ra khỏi xã hội, vì hắn là kẻ không còn khả năng cứu vãn.

Mâu thuẫn gì mà không thể đối mặt giải quyết, xử lý cùng nhau, sao phải lấy tính mạng hàng chục người ra để xả giận hay dằn mặt người làm mình tức giận? Dân gian vẫn nói “oan có đầu, nợ có chủ”, đừng nói là chỉ một chút mâu thuẫn, cho dù có hận thù gì đi nữa thì cứ giải quyết với nhau, sao lại giận cá chém thớt mà làm mười mấy người không liên quan chết tức tưởi như vậy!

Kẻ phóng hỏa đốt quán cà phê ở phố Phạm Văn Đồng từng là tên cướp, tên trộm bị kết án. Con người gây ra tội lỗi sau khi trả giá trước pháp luật thì đều có cơ hội làm lại, sửa chữa. Nhưng với hành vi cùng hung cực ác cướp đi hàng chục sinh mạng của hắn đêm qua, có lẽ rất hiếm ai tin rằng tên sát nhân này còn có thể cải tạo, lấy lại tính người.

Chỉ vài tiếng sau vụ phóng hỏa, Công an Thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Tin rằng tên C.V.H. (công an chưa công bố tên kẻ này) sẽ sớm phải trả giá. Không cái giá nào đủ trả cho chừng ấy sinh mạng, cho nỗi đau thấu trời của mười mấy gia đình và niềm xót xa của cộng đồng. Nhưng mức án nặng nhất chính là truyền đi thông điệp: Trên mặt đất này không có chỗ cho những tên quỷ dữ coi thường mạng sống con người.

