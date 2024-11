Đốt pháo nổ ở quán cà phê, 5 người đàn ông bị khởi tố

(VTC News) -

Ngày 27/11, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vinh (Nghệ An) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng; tạm giữ hình sự 2 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng do đốt pháo.

Đối tượng Nguyễn Quang Bình và Phạm Văn Minh.

Tối 23/11/2024, tổ công tác Công an thành phố Vinh khi đang thực hiện tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự khu vực phường Hưng Dũng thì phát hiện có tiếng pháo hoa nổ liên tục tại khu dân cư thuộc khối Trung Định.

Tổ công tác kiểm tra, phát hiện có pháo hoa nổ tại một quán cà phê đang khai trương trên đường Phong Đình Cảng. Triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thu thập các chứng cứ, tài liệu, điều tra, làm rõ 2 nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn có hành vi đốt pháo ném ra đường, gây mất trật tự công cộng.

Tang vật thu giữ được tại hiện trường gồm: 1 chiếc bật lửa, xác pháo và một số tang vật liên quan khác.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận là Nguyễn Quang Bình (SN 1988), trú tại khối 15, phường Trường Thi và Phạm Văn Minh (SN 1993), trú tại khối Trung Định.

Phạm Anh Tuấn, Trần Trung Thành và Dương Văn Toàn tại Cơ quan Công an.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 03 đối tượng Phạm Anh Tuấn (SN 1995), Trần Trung Thành (SN 1985), Dương Văn Toàn (SN 1982), cùng trú tại xã Hưng Hòa, thành phố Vinh về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo kết quả điều tra, ngày 29/10/2024, Tuấn và Thành, Toàn đến nhà hàng tại xóm Khánh Hậu, xã Hưng Hòa để ăn uống, giao lưu. Sau đó, Toàn và Thành đưa pháo (mua từ một người đàn ông lạ mặt trước đó) cùng Tuấn đưa ra khu vực bãi đất trước nhà hàng rồi dùng bật lửa châm ngòi, đốt pháo..

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vinh đang hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.