Đợt mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ khi nào giảm?

(VTC News) -

Hôm nay (9/9), vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong đó, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang mưa to đến rất to.

Dự báo về mưa lớn trong 24 đến 48 giờ tới, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, từ đêm 9/9 đến ngày 10/9, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 350mm.

Từ đêm 10/9 đến ngày 11/9, khu vực này mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 150mm.

Mưa lớn, lũ và sạt lở đang xảy ra nhiều nơi ở miền Bắc. (Ảnh: Viên Minh)

Tại đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, từ đêm 9/9 đến ngày 11/9 mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 300mm.

Trong tối 9/9, Hà Tĩnh đến Quảng Nam mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa 10-20mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, đêm 11/9 và ngày 12/9, mưa lớn ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ xu hướng giảm dần, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa từ 20-60mm, có nơi trên 100mm.

Ông Hoàng Văn Đại - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, các sông nhỏ ở miền núi phía Bắc hiện nay đang ở mức báo động 2, báo động 3 và tiếp tục dao động ở mức cảnh báo này trong 6 - 12 giờ tới.

"Tác động của lũ trên diện rộng nên toàn bộ vùng núi phía Bắc nhiều khu vực xảy ra ngập lụt diện rộng. Để đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản, người dân cần đặc biệt theo sự chỉ đạo của cơ quan phòng chống thiên tai và chính quyền địa phương để đảm bảo công tác di dân và công tác phòng chống được đảm bảo theo yêu cầu", ông Đại nói.

Cũng theo ông Đại, hiện nay, hầu hết các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc đang được cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Hôm nay và ngày mai 10/9, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất vẫn rất cao, đặc biệt các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Lai Châu.

"Đêm nay và ngày mai tiếp tục mưa diện rộng ở trung du và vùng núi phía Bắc, người dân cần tránh di chuyển hoặc di chuyển đến nơi an toàn để đảm bảo tính mạng", ông Đại cảnh báo.