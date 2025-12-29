Triệt phá đường dây buôn bán thuốc lá giả sản xuất từ Campuchia, khởi tố 5 người

(VTC News) -

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can gồm Bùi Thị Búp (SN 1988, trú xã Bình An, tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Đức Thọ (SN 1985, trú xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh); Lãnh Văn Long (SN 1994, trú xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang); Nguyễn Hải Chiều (SN 1981, trú phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh) và Lương Trần Thùy Trang (SN 1995, trú phường Bình Tân, TP.HCM) về tội “Buôn bán hàng giả”.

Vụ án do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC 03) Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, đấu tranh làm rõ.

5 người trong đường dây buôn bán thuốc lá giả thương hiệu Việt (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Trước đó, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 18/12, tại xã Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) PC 03 Công an Hà Tĩnh kiểm tra, phát hiện hai ô tô mang biển số 29H-722.27; 38C-201.57 do anh V.T.N (SN 1981) và Nguyễn Đức Thọ (SN 1985, trú xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển đang bốc dỡ thuốc lá điếu bao cứng giả mạo một thương hiệu thuốc lá Việt Nam.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 75 thùng thuốc lá điếu bao cứng giả, tương đương 37.500 bao thuốc lá, trong đó xe do anh V.T.N điều khiển chở 20 thùng, xe do Nguyễn Đức Thọ điều khiển chở 55 thùng. Làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Đức Thọ khai nhận mua số thuốc lá giả trên từ một người phụ nữ tại các tỉnh phía Nam, sau đó vận chuyển về Hà Tĩnh để tiêu thụ tại các cửa hàng tạp hóa nhằm kiếm lời.

Mở rộng điều tra, ngày 22/12, PC 03 Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an phường Hà Huy Tập bắt giữ 2 người chủ chốt là Bùi Thị Búp và Lương Trần Thùy Trang. Đồng thời, một mũi trinh sát khác kịp thời bắt giữ Lãnh Văn Long và Nguyễn Hải Chiều.

Tang vật thu giữ trong toàn bộ vụ án gồm 95 thùng thuốc lá giả, tương đương 47.500 bao thuốc lá, cùng nhiều vật chứng liên quan. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm ước tính hơn 500 triệu đồng.

Lương Trần Thùy Trang (bên trái) và Bùi Thị Búp là 2 người chủ chốt, nhập thuốc lá giả từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Lương Trần Thùy Trang người chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp tổ chức, điều hành hoạt động buôn bán thuốc lá giả. Bùi Thị Búp giữ vai trò trung gian, tìm kiếm khách hàng, sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội để chào bán sản phẩm. Nguyễn Đức Thọ, Nguyễn Hải Chiều và Lãnh Văn Long mua thuốc lá giả từ Búp, sau đó phân phối cho các cửa hàng tạp hóa trên nhiều tỉnh để tiêu thụ.

Qua điều tra cho thấy, số thuốc lá trong vụ án giả mạo một thương hiệu thuốc lá Việt Nam nhưng được sản xuất tại Campuchia, sau đó vận chuyển về Việt Nam để tiêu thụ.

Các sản phẩm được làm giả với hình thức, bao bì tương đối tinh vi, khó phân biệt bằng mắt thường; những người trong đường dây lợi dụng mạng xã hội để rao bán với giá thấp. Hành vi này xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp trong nước, gây ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế và tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo người dân và các cơ sở kinh doanh không mua bán, sử dụng thuốc lá không rõ nguồn gốc, xuất xứ; chủ động phối hợp, cung cấp thông tin để phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật.