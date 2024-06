'Đột kích’ quán bar ở Huế phát hiện 70 người dương tính ma tuý

(VTC News) -

Ngày 19/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an TP Huế triệt xóa điểm phức tạp về ma túy tại cơ sở Bar New Sky (41 Lý Thường Kiệt, phường Phú Nhuận, TP Huế).

Cụ thể, lúc 23h15 ngày 10/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an TP. Huế thực hiện kiểm tra đột xuất cơ sở Bar, Pub beer “New Sky” và thực hiện kiểm tra chất ma túy đối với 183 trường hợp. Kết quả, phát hiện 70 trường hợp dương tính với ma tuý. Trong đó có 59 nam, 11 nữ.

Một số người có liên quan đến vụ án ma tuý tại quán quán Bar New Sky (TP Huế) tại trụ sở công an. (Ảnh: CACC)

Công an Thừa Thiên - Huế cho hay, liên quan đến vụ án này hiện đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 37 người về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của những người có liên quan còn lại trong vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 10/3, Công an quận Tân Phú (TP.HCM) cho biết, đơn vị này đang lập hồ sơ để xử lý hàng chục người dương tính với ma túy tại quán bar New Club (đường Thành Công, phường Tân Sơn Nhì).

Cụ thể, rạng sáng 10/3, Công an quận Tân Phú ập vào kiểm tra quán bar New Club. Thời điểm này, quán bar có hàng trăm nam nữ đang vui vẻ lắc lư trong tiếng nhạc mạnh. Thấy cảnh sát, một số người định trốn ra ngoài nhưng đã bị lực lượng chức năng giữ lại.

Nhiều người có biểu hiện nghi vấn được cảnh sát mời về trụ sở làm việc. Qua kiểm tra nhanh, cảnh sát ghi nhận có hơn 20 người dương tính với ma túy.