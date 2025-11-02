Mỹ 'bật đèn xanh' chuyển tên lửa Tomahawk cho Ukraine, Nga phản ứng thế nào?

(VTC News) -

Hôm 1/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố: "Như tình hình hiện tại và những năm trước đã cho thấy, rõ ràng là việc quân sự hóa và cung cấp vũ khí sẽ không dẫn đến một giải pháp hòa bình. Hơn nữa, những hành động như vậy sẽ đi ngược lại những cam kết trong chiến dịch tranh cử của chính quyền Mỹ hiện tại".

Thông tin này được công bố sau khi CNN đưa tin Lầu Năm Góc phê duyệt cho Nhà Trắng cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS)

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng nêu rõ và thể hiện lập trường về việc không thể chấp nhận Mỹ cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine.

Bà Zakharova cho hay việc Mỹ cung cấp Tomahawk cho Ukraine là hành động “không thể chấp nhận” đối với Nga.

Trong khi đó, Ukraine vẫn tiếp tục kêu gọi Mỹ chuyển tên lửa Tomahawk để thực hiện các cuộc tập kích vào sâu lãnh thổ Nga, nhắm đến mục tiêu như cơ sở dầu mỏ và năng lượng sâu trong lãnh thổ Nga. Tomahawk có tầm bắn lên đến 2.500km.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từ lâu đã hứa sẽ làm trung gian hòa giải chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine, thực hiện khôi phục nhiều cuộc đàm phán trực tiếp vào đầu năm nay.

Tuy nhiên, không có đột phá nào đạt được trong hội nghị thượng đỉnh của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska hồi tháng 8 hoặc trong những cuộc đàm phán Nga - Ukraine được nối lại tại Istanbul.

Trong diễn biến mới nhất, ông Trump hoãn cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến ​​với ông Putin tại thủ đô Budapest, Hungary và áp đặt thêm biện pháp trừng phạt lên ngành dầu mỏ của Nga. Quyết định này được đưa ra sau cuộc điện đàm căng thẳng giữa các nhà ngoại giao hàng đầu của hai nước, Financial Times cho biết.

Thậm chí, ông Trump còn đưa ra thông báo hủy cuộc gặp trong cuộc họp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Nhà Trắng vào ngày 22/10.

Ông nói: “Tôi cảm thấy mình sẽ không thể đến được nơi mình muốn nên đã hủy chuyến đi”. Tuy nhiên lúc này ông vẫn để mở về khả năng tổ chức cuộc đàm phán với Moskva trong tương lai.