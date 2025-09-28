Đồng Nai: Khởi tố kế toán bệnh viện chiếm đoạt gần 800 triệu đồng của bệnh nhân

(VTC News) -

Ngày 28/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Ngọc Phương (kế toán thu phí thuộc Phòng Tài chính kế toán Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai) về tội "Tham ô tài sản".

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đọc lệnh bắt Lê Ngọc Phương. (Ảnh: CA Đồng Nai)

Theo điều tra, từ ngày 14/9/2023 đến ngày 22/3/2024, Lê Ngọc Phương được ông Ngô Đức Tuấn (Giám đốc Bệnh viện) và ông Phạm Minh Thắng (Trưởng phòng Tài chính kế toán), giao nhiệm vụ thanh toán tiền viện phí, thu tiền viện phí, thu tiền tạm ứng viện phí của bệnh nhân để nộp cho Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.



Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công việc thì Lê Ngọc Phương đã lợi dụng nhiệm vụ được giao thu tiền tạm ứng viện phí nội trú của 198 bệnh nhân nhưng không nộp tiền thu được cho Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai mà đã chiếm đoạt tổng số tiền 784.500.000 đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai mở rộng điều tra, xử lý.