Khởi tố thêm cựu Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an đang thụ lý điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, xảy ra tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam và các đơn vị liên quan.

Mở rộng điều tra vụ án, ngày 22/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành các quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, lệnh khám xét với 4 người về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Các bị can bị khởi tố gồm: Tạ Quang Bửu (nguyên thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam) và Trần Bình Trọng (nguyên Phó Tổng giám đốc); Nguyễn Lâm Cường (nguyên Phó Tổng giám đốc); Đoàn Thị Mai Lan (nguyên Chủ nhiệm bộ môn kinh tế, dự toán Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam).

Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tổ chức thi hành các quyết định và lệnh nêu trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can, đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ sai phạm khác của các cá nhân, tổ chức và đơn vị liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định nhằm thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Đầu tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) liên quan dự án Vicem Tower ở Cầu Giấy, Hà Nội.

Bốn bị can bị khởi tố gồm Lê Văn Chung, nguyên Chủ tịch HĐTV; Nguyễn Ngọc Anh, nguyên Tổng giám đốc; Dư Ngọc Long, nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án; và Hoàng Ngọc Hiếu, nguyên Trưởng phòng Thẩm định. Trong đó, ba người bị bắt tạm giam, một người bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Dự án Vicem Tower có tổng mức đầu tư 1.245 tỷ đồng, khởi công từ năm 2011, đến năm 2015 hoàn thành phần thô nhưng sau đó “đắp chiếu” nhiều năm, gây lãng phí nghiêm trọng.