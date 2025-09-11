Dông lốc mạnh, mái tôn bay như 'máy chém' trên đường ở TP.HCM

(VTC News) -

Video mái tôn bay như máy chém trên đường ở TP.HCM.

Chiều tối 11/9, TP.HCM xuất hiện trận mưa dông lớn kéo dài hơn 2 giờ. Trong mưa kèm lốc xoáy mạnh, nhiều biển hiệu, mái tôn nhà dân bị gió cuốn bay xuống đường.

Theo ghi nhận, khoảng 17h cùng ngày, trên đường Hồng Bàng, đoạn qua cầu vượt Cây Gõ (phường Minh Phụng), hàng loạt tấm tôn bị gió giật tung, cuốn xuống đường khiến nhiều người đi xe máy hốt hoảng, bỏ xe chạy vào nhà dân để trú ẩn. May mắn, sự việc không gây thương vong. Hai người đàn ông đã kịp thời di chuyển các tấm tôn vào vị trí an toàn.

Dông lốc cuốn mái tôn tay như "máy chém" khiến người đi đường khiếp vía.

Trước đó, tại công viên Bình Phú trên đường Nguyễn Văn Luông (TP.HCM), dông lốc làm bật gốc một cây me tây đường kính hơn một mét. Thân cây đổ xuống đè sập toàn bộ nhà giữ xe với hơn 20 xe máy bên trong, ít nhất 2 xe bị hư hỏng nặng.

Hiện trường cho thấy gốc cây bật lên khỏi mặt đất, tạo hố rộng khoảng 2m. Nhiều cây cao 10-15m khác cũng bị quật ngã, đè lên tủ điện trung thế và chắn ngang đường.

Thân cây đổ xuống, đè sập toàn bộ nhà giữ xe, bên trong có hơn 20 chiếc xe máy.

Mưa lớn cũng gây ngập nặng nhiều tuyến đường ở khu vực Tây Bắc TP.HCM như Nguyễn Văn Quá, Song Hành (phường Đông Hưng Thuận), Phan Huy Ích (phường Tân Sơn), Phạm Văn Chiêu, Lê Đức Thọ, Nguyễn Văn Khối (phường Hạnh Thông).

Nhiều phương tiện chết máy, hàng trăm người bị kẹt lại giữa mưa, học sinh và người lao động gặp nhiều khó khăn trong lúc tan học, tan ca.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập, xe cộ di chuyển khó khăn.

Trước đó, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên phát đi cảnh báo dông lốc, mưa lớn diện rộng ở TP.HCM.

Theo dự báo, rãnh áp thấp dịch chuyển qua Nam Bộ kết hợp với gió mùa Tây Nam yếu và áp cao cận nhiệt đới là nguyên nhân chính gây ra mưa dông. Dữ liệu từ ảnh mây vệ tinh, ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy mây dông phát triển mạnh, gây mưa kèm dông, sét trên toàn thành phố.

Trong 0-3 giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, mở rộng ra hầu khắp TP.HCM, lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong cơn dông có thể kèm theo lốc, gió giật mạnh cấp 5-7, nguy cơ gây ngập úng cục bộ tại nhiều khu vực trũng thấp.