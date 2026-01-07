Đồng đội Ronaldo ghi bàn, cựu vô địch châu Á vẫn đứng sau U23 Việt Nam

(VTC News) -

Video: U23 Ả Rập Xê Út 1-0 U23 Kyrgyzstan

Sau khi đánh bại U23 Jordan với tỷ số 2-0, U23 Việt Nam thoải mái tâm lý theo dõi 2 đối thủ còn lại trong bảng là U23 Ả Rập Xê Út và U23 Kyrgyzstan đối đầu nhau. Đây là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đánh giá về thử thách tiếp theo và chuẩn bị phương án đối phó. Kết quả trận đấu này cũng mang đến yếu tố thuận lợi cho U23 Việt Nam.

U23 Ả Rập Xê Út hoàn toàn áp đảo đối thủ. Đội chủ nhà tung ra tới 23 cú sút, 8 lần trúng đích. Trận đấu diễn ra thuận lợi với đội bóng Tây Á khi Arsen Sharshenbekov của U23 Kyrgyzstan nhận thẻ đỏ trực tiếp, bị đuổi khỏi sân ở phút 34.

Al Ghamdi - đồng đội của Cristiano Ronaldo - ghi bàn giúp U23 Ả Rập Xê Út giành chiến thắng.

Dù vậy, hàng tiền đạo của U23 Ả Rập Xê Út chơi không tốt ở trận này. Họ liên tục bỏ lỡ cơ hội và dần rơi vào trạng thái vội vàng. Phút 77, Musab Al Juwayr đá hỏng quả phạt đền.

Đội chủ nhà phải chờ tới phút 88 mới chọc thủng lưới U23 Kyrgyzstan. Al Juwayr lập công chuộc tội với đường chuyền quyết định giúp Rakan Al Ghamdi - đồng đội của Cristiano Ronaldo ở câu lạc bộ Al Nassr - ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu.

U23 Ả Rập Xê Út giành chiến thắng trước U23 Kyrgyzstan với tỷ số 1-0. Đội bóng Tây Á bằng điểm với U23 Việt Nam (cả 2 đội cùng thắng ở lượt đầu tiên). Trên bảng xếp hạng giải U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam đứng đầu nhờ hơn đối thủ chỉ số phụ.

U23 Kyrgyzstan là đối thủ của U23 Việt Nam ở trận tiếp theo. Đội bóng đến từ khu vực Trung Á chịu tổn thất đáng kể khi Sharshenbekov bị cấm thi đấu.

Bảng xếp hạng U23 châu Á 2026 (bảng A)

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Việt Nam 1 2-0 3 2 Ả Rập Xê Út 1 1-0 3 3 Kyrgyzstan 1 0-1 0 4 Jordan 1 0-2 0