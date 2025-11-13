Động đất 4,8 độ tại Lào, người dân Hà Nội cảm nhận rung lắc nhẹ

(VTC News) -

Hình ảnh camera ghi lại nhiều khu vực ở Hà Nội xảy ra rung lắc nhẹ đêm 12/11. (Video: Người dân cung cấp)

Khoảng 23h26 ngày 12/11, một trận động đất có độ lớn 4,8 xảy ra tại tỉnh Houaphan (Lào), ở độ sâu khoảng 30 km, tâm chấn cách biên giới Việt Nam tại địa phận xã Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa khoảng 5km.

Theo Viện Các khoa học Trái đất, khu vực tâm chấn nằm cách Hà Nội khoảng 150 km và cách trung tâm tỉnh Thanh Hóa 140 km. Trận động đất được đánh giá có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1 trên thang 5 cấp – tức mức thấp nhất.

Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Vị trí xảy ra động đất tại Lào. (Ảnh: Viện Các khoa học Trái đất)

Ngay trong đêm, nhiều người dân Hà Nội chia sẻ họ cảm nhận được rung lắc nhẹ kéo dài chỉ vài giây. Một số người cho biết khi đang nằm nghỉ thì thấy giường “rung rinh như có ai đẩy”, có người tưởng mình hoa mắt hay chóng mặt.

Chị Khánh Linh, ở phường Hà Đông, Hà Nội kể: “Lúc đầu thấy hơi choáng, tưởng do mệt, nhưng sau nghe mọi người nói mới biết là động đất”.

Tại khu vực Chương Mỹ, chị Trang Đỗ cho hay cảm nhận rõ hai đợt rung ngắn, mỗi đợt vài giây, khiến chị và người thân “giật mình vì chưa từng thấy hiện tượng như vậy ở Hà Nội”.

Người dân ở Hà Nội cảm nhận rung lắc nhẹ vào khoảng 23h26 ngày 12/11. (Ảnh: Chụp màn hình)

"Nhà tôi rung khá mạnh trong khoảng vài giây, đèn chùm và tủ đồ chao đảo như võng đưa. Mọi người trong nhà hoảng hốt, hô nhau chạy ra bên ngoài. Đây là lần đầu tiên tôi thấy hiện tượng như vậy ở Hà Nội”, chị Trang nói.

Tại khu vực Đống Đa, anh Nguyễn Hải cho hay khi đang ngồi làm việc ở tầng 20, anh cảm nhận rõ hai đợt rung ngắn, cách nhau chỉ vài chục giây.

“Cốc nước trên bàn khẽ sóng sánh. Tôi tưởng do gió mạnh, nhưng nhìn đồng hồ đúng 23h26, mới biết là động đất. May mà chỉ kéo dài chừng 5 giây”, anh nói.

Còn chị Phương Trần, trú tại Mỹ Đức, chia sẻ cảm giác chóng mặt thoáng qua rồi thấy tường rung nhẹ. “Tôi đang xem tivi thì sàn nhà rung rinh, con nhỏ sợ quá ôm chặt tôi. Lúc sau đọc tin mới biết đó là động đất ở Lào”, chị Phương kể.

Hôm 7/11, Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo sóng thần ghi nhận hai trận động đất có độ lớn lần lượt 3,6 và 4,0 độ Richter tại khu vực Sơn La và TP Huế. Cả hai đều không gây rủi ro thiên tai.

Theo thông tin từ Trung tâm, vào lúc 14h 51' ngày 7/11, một trận động đất có độ lớn 3.6 độ Richter xảy ra trên địa bàn xã Bình Thuận, tỉnh Sơn La, tại vị trí có tọa độ (21.603 độ vĩ Bắc, 103.616 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Đến 21h 25' cùng ngày, trận động đất khác được ghi nhận tại xã A Lưới 4 (TP Huế) có độ lớn 4,0 độ Richter, tọa độ 16,219° Vĩ Bắc – 107,325° Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu 8,3 km.