Đón rằm tháng Bảy, bánh trung thu lên kệ sớm

(VTC News) -

Theo ghi nhận, hầu như con phố lớn nào của Hà Nội hiện cũng đều có những quầy bánh trung thu, từ trong nhà đến ngoài vỉa hè như: Ô Chợ Dừa, Láng Hạ, Hoàng Cầu, Thanh Nhàn, Lê Đức Thọ...Cũng như mọi năm, các thương hiệu lớn như Kinh Đô, Hữu Nghị...đã tung hàng từ rất sớm.

Nhiều quầy bánh trung thu xuất hiện trên đường phố Hà Nội.

Tại một quầy bánh trên đường Hoàng Cầu, nhân viên cho biết tuy mới mở bán hơn một tuần nhưng đã có nhiều khách hỏi mua, có ngày bán được hơn chục hộp. Tuy nhiên, do vẫn là đầu vụ nên các doanh nghiệp chưa bung hết công suất, sản phẩm vì thế chưa đa dạng để khách lựa chọn.

"Cũng như hằng năm, bánh trung thu thường được mở bán từ cuối tháng 6, đầu tháng 7 âm lịch. Mục đích là để phục vụ người dân mua cúng rằm tháng Bảy hoặc muốn thưởng thức bánh sớm. Chủ yếu là các loại bánh có vị truyền thống như thập cẩm, đậu xanh, hạt sen, đậu đỏ...Phải đợi đến cuối tháng 7 thì sản phẩm mới đa dạng hơn, đó cũng là cao điểm của vụ bánh Trung thu", nhân viên này nói.

Theo khảo sát, giá bánh Trung thu năm nay không thay đổi nhiều so với năm ngoái. Loại có trọng lượng 150 - 200gr dao động từ 50.000 - 200.000 đồng/chiếc. Một hộp bánh trung thu gồm 3 - 6 chiếc có giá 200.000 - 500.000 đồng, riêng những hộp bánh cao cấp có giá từ 500.000 - 5.000.000 đồng/hộp.

Các loại bánh tầm trung giá không thay đổi so với năm ngoái.

Tại một quầy bánh Hữu Nghị trên đường Xã Đàn (phường Đống Đa ), chị Mai - nhân viên bán hàng cũng cho biết, mỗi ngày quầy bán được 2.000.000 - 3.000.000 đồng. "Các vị bánh mới như sầu riêng, trà xanh hiện không được ưa chuộng bằng vị truyền thống. Hiện bánh truyền thống mỗi ngày quầy bán được 20 - 30 cái, chiếm 80% doanh thu trong ngày", chị nói.

Chị Mai cho biết thêm, vì đây là thời điểm đầu mùa nên những hộp bánh cao cấp để biếu tặng vẫn chưa được tung nhiều ra thị trường, phải đầu tháng 8 âm lịch các sản phẩm này mới được bày bán rộng rãi.

Các hộp bánh cao cấp chưa thu hút khách hàng vào thời điểm đầu mùa.

Ngoài các quầy hàng di động trên vỉa hè, bánh trung thu cũng đã được bán nhiều trong siêu thị, thậm chí Winmart còn bán loại bánh gắn thương hiệu riêng mình.

Bánh trung thu đã được bày bán trong siêu thị.

Tại TP.HCM, thời điểm này nhiều cửa hàng cũng đã bắt đầu bán bánh trung thu nhưng do còn quá sớm nên hầu hết các điểm bán gần như chỉ có khách tham quan, khảo sát giá và chưa nhiều khách mua.

Giá bánh nhân truyền thống loại 150g như đậu xanh, thập cẩm, hạt sen...từ 65.000 - 75.000 đồng/chiếc; loại 210g giá từ 100.000 đồng/chiếc. Riêng dòng bánh nhân đặc biệt như cua hoàng đế, gà quay…loại 210g giá gần 200.000 đồng/chiếc.

Trên "chợ mạng", thị trường bánh trung thu có phần sôi động hơn. Nhiều người bán bánh nhà làm đăng bài rao bán sỉ, lẻ với giá khá đa dạng, từ vài nghìn đến cả vài trăm nghìn đồng/cái với cam kết nguyên liệu đảm bảo, bánh ngon...Tuy vậy, nhiều sản phẩm này thực tế có bao bì khá sơ sài, không rõ hạn sử dụng...

Ngoài ra, dòng bánh nhập khẩu cũng được giới kinh doanh đưa về đăng bán tràn ngập trên chợ mạng theo kiểu giá tiền nào cũng có, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm cho người sử dụng.

Tại tọa đàm "Chống hàng giả, hàng gian bảo vệ niềm tin người tiêu dùng" tổ chức mới đây tại TP.HCM, bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở an toàn thực phẩm TP.HCM, cảnh báo mùa bánh trung thu 2025 đang đến gần, thị trường sẽ xuất hiện tình trạng bánh trung thu "nhà làm" rao bán tràn lan trên mạng xã hội, chợ online.

Bà Lan nêu quan điểm bánh nhà làm thì cứ để nhà ăn. Nếu muốn bán ra thị trường thì người làm bánh, người bán bánh bắt buộc phải tuân thủ đầy đủ các quy định công bố chất lượng, thành phần, thông tin sản phẩm đến hóa đơn chứng minh nguồn gốc nguyên liệu đầu vào, giấy khám sức khỏe của người trực tiếp làm bánh...

Bà cũng khẳng định Sở sẽ tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các điểm bán bánh trung thu không có giấy tờ, không đủ các thủ tục công bố, không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm.