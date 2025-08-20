Cận cảnh bánh trung thu Kinh Đô Lân Vàng độc đáo dành riêng cho thiếu nhi

(VTC News) -

Hơn cả một chiếc bánh trung thu, sản phẩm còn là một phần của trò chơi tuổi thơ, mang đến niềm vui khám phá và ký ức tuổi thơ ngọt ngào cho các bé trong đêm trăng rằm.

Bánh Trung thu Lân Vàng mang thiết kế độc đáo dành riêng cho thiếu nhi.

Không bỏ quên những giá trị cốt lõi, Kinh Đô tiếp tục gìn giữ hương vị truyền thống quen thuộc, đồng thời cải tiến công thức, kết cấu và thiết kế bao bì đối với dòng sản phẩm bánh trung thu truyền thống để phù hợp với xu hướng thưởng thức hiện đại, mang đến trải nghiệm vừa thân thuộc vừa mới mẻ cho người tiêu dùng.

Trung thu không chỉ là dịp đoàn viên gia đình mà còn là cơ hội để doanh nghiệp gắn kết với khách hàng và đối tác một cách tinh tế, sâu sắc. Với giải pháp quà tặng doanh nghiệp (B2B) được cá nhân hóa từ bao bì, logo cho đến lời chúc, Kinh Đô biến mỗi hộp bánh thành dấu ấn thương hiệu riêng biệt. Từng chi tiết, từ chất liệu, màu sắc đến cấu trúc thiết kế, đều được chăm chút để không chỉ lưu giữ trọn hương vị mùa trăng, mà còn mở ra khoảnh khắc kết nối ấm áp từ giây phút mở hộp đến khi sẻ chia cùng nhau.