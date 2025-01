Đón đà tăng giá, nhiều chủ đầu tư tung dự án mới ngay đầu năm mới 2025

(VTC News) -

Hàng loạt dự án chào sân

Chủ đầu tư An Gia cho biết vừa lên kế hoạch ra mắt 3.000 căn hộ The Gió Riverside trong quý I/2025. Hiện chủ đầu tư này đang kết nối, hợp tác với khoảng 30 đại lý nhằm mở rộng các kênh phân phối, phục vụ kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2025 - 2026. The Gió Riverside có quy mô 2,9 ha, tọa lạc liền kề trục xa lộ Hà Nội. Dự án đã được cấp phép xây dựng từ 2022 và vừa được UBND tỉnh Bình Dương gỡ vướng tiền sử dụng đất.

Tương tự, chủ đầu tư Masterise Homes cũng lên kế hoạch mới cho năm 2025. Theo đó, đơn vị này tiếp tục đẩy mạnh triển khai các sản phẩm hiện hữu tại khu đô thị Global City và phân khu cao tầng Masteri Grand View với quy mô khoảng 600 căn hộ.

Dự án King Crown Infinity của BCG Land cũng gia nhập “cuộc đua” với đợt mở bán tiếp theo trong năm nay. Dự án có quy mô 2 tòa tháp đôi cao 30 tầng, cung cấp cho thị trường khoảng 800 căn hộ, officetel và shophouse.

Nhiều chủ đầu tư quyết định “tung hàng” ngay dịp đầu năm để đón đà tăng giá của thị trường bất động sản. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Một chủ đầu tư khác là Kim Oanh Group trong tháng 3 cũng sẽ cho ra mắt dự án khu đô thị quy mô 27 ha tại thành phố mới Bình Dương. Dự án này gồm 1.656 căn nhà phố thương mại, liền kề và 1.666 căn chung cư thuộc loại hình nhà ở xã hội, giá bán dự kiến khoảng 700 triệu đồng mỗi căn. Đây là dự án đầu tiên Kim Oanh bắt tay phát triển cùng Tập đoàn Surbana Jurong (Singapore) theo đúng tiêu chuẩn chứng chỉ Edge (tiêu chuẩn công trình xanh quốc tế).

Một số dự án tại TP Thủ Đức như Salto Uptown (SCC); Elysian - block B (Gamuda); The Berkley (Sonkim Land); Emeria (Khang Điền); Vinhomes Lotus Migga; Homes Riverside (Đất Xanh)…cũng được các chủ đầu tư lên kế hoạch ra mắt giỏ hàng mới trong quý đầu năm nay.

Tập đoàn Nam Long chuẩn bị mở bán loạt dự án gồm Mizuki Park 26 ha, Waterpoint 336 ha, Izumi City 170 ha, Nam Long II Central Lake 43,8 ha trong quý I năm nay. Ngoài ra, hai dự án mới là Paragon (Đồng Nai) và dự án đầu tiên phát triển tại TP Hải Phòng đã lên kế hoạch ra mắt nửa đầu năm 2025.

Theo dự báo của Avision Young, trong năm 2025, TP.HCM có 17 dự án dự kiến được mở bán, với tổng nguồn cung căn hộ khoảng 50.412 sản phẩm.

Còn theo OneHousing, lượng sản phẩm chung cư mở mới tại thị trường Hà Nội năm 2025 ước đạt khoảng 30.000 căn. Trong đó, khoảng 60-70% căn hộ cao cấp và 30-40% căn hộ hạng sang.

Bất động sản 2025 sẽ khởi sắc

Theo ông Lưu Quang Tiến, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Dat Xanh Services (DXS-FERI), dự báo trong năm 2025, các điều kiện khác giúp thị trường bất động sản phát triển bền vững sẽ tiếp tục được cải thiện, góp phần đưa thị trường dần tiến đến điểm phục hồi kỳ vọng vào năm 2026.

Theo ông Tiến, hiện nay thị trường bất động sản đã xuất hiện rõ vai trò của các vùng thị trường “dẫn sóng” và vùng thị trường “theo sóng”. Sức cầu năm 2025 dự báo cải thiện khá hơn, sức mua tập trung chính tại thị trường “dẫn sóng” là các đô thị lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Bình Dương và một số thị trường “theo sóng” là các đô thị vệ tinh.

Ông Tiến cũng dự báo thị trường năm 2025 đón nhận khoảng 43.300 sản phẩm mới, trong đó miền Nam chiếm phần lớn với 36,2% tổng nguồn cung tương lai, thị trường miền Bắc và miền Trung chiếm lần lượt 31,5% và 20,7%, nguồn cung mới miền Tây có tỷ lệ khoảng 11,6%. Phân khúc căn hộ sẽ tiếp tục dẫn dắt nguồn cung mới.

Phối cảnh tổng thể dự án The Global City của Masterise Homes.

“Nguồn cung thứ cấp sẽ phân bổ đều ở tất cả thị trường, đa dạng phân khúc khi có thêm nhiều dự án dự kiến được bàn giao trong 2025. Thị trường nhà ở cho thuê tăng trưởng tốt, thị trường thứ cấp cũng có sự tăng trưởng. Giá bán sơ cấp dự kiến tăng bình quân 10 - 15% trên toàn thị trường. Giá bán thứ cấp không còn tình trạng cắt lỗ và dần tăng trở lại 5 - 10% ở hầu hết các phân khúc. Giá thuê tiếp tục đà tăng ổn định trong khoảng 5 - 10%”, ông Tiến nói.

Từ góc độ vĩ mô, TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng BIDV cho biết, sức bật của thị trường bất động sản đang được trợ lực bởi nhiều yếu tố. Tiêu biểu là đà tăng trưởng kinh tế ổn định của Việt Nam trong giai đoạn 2024 - 2025. Song hành với đó là việc lạm phát được kiểm soát và lãi suất duy trì ở mức thấp.

Ngoài ra, những đột phá về thể chế, sự hoàn thiện trong quy hoạch các cấp và việc đẩy mạnh đầu tư công cũng được kỳ vọng sẽ trở thành đòn bẩy cho sự bứt phá của thị trường bất động sản. Đặc biệt, ông Lực còn nhấn mạnh, những áp lực về tài chính của doanh nghiệp địa ốc được gỡ bỏ dần và nhiều công ty đã thành công trong việc tiếp cận vốn.

Nhận định về mức giá năm 2025, theo đơn vị nghiên cứu thị trường CBRE, giá căn hộ mới tại cả Hà Nội và TP.HCM sẽ tiếp tục tăng khoảng 5%.

Trung tâm nghiên cứu và phân tích SSI Research lại kỳ vọng giá căn hộ mới sẽ ổn định sau khi tăng 26% so với cùng kỳ trong quý III/2024.

Trên thị trường căn hộ thứ cấp ở Hà Nội, SSI Research nhận định xu hướng bình ổn dự kiến diễn ra với lượng giao dịch ít hơn và giá thấp hơn so với cuối năm 2024 do người bán không hỗ trợ người mua về dòng tiền và giá trị trung bình của căn hộ đang ở mức cao (khoảng 3,7 - 3,8 tỷ đồng cho căn hộ 75m2). Ngược lại, TP.HCM có thể sẽ có giá cao hơn do nguồn cung mới thấp hơn so với chu kỳ trước.

Theo ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc PropertyGuru Việt Nam, những yếu tố quan trọng mà người mua bất động sản hiện nay ưu tiên lựa chọn bao gồm sự minh bạch về pháp lý, tính thanh khoản, chi phí hợp lý, cũng như khả năng sinh lợi từ việc cho thuê. Những yêu cầu này đang là động lực lớn cho các chủ đầu tư phát triển các dự án có chất lượng, đảm bảo tính pháp lý rõ ràng và hỗ trợ tài chính thuận lợi cho khách hàng.