Đời tư bí ẩn của diễn viên 'Tử chiến trên không' từng làm nhân viên ngân hàng

(VTC News) -

Ngoài dàn diễn viên nổi tiếng, Tử chiến trên không còn có sự xuất hiện của một nhân tố mới nhưng lại gây ám ảnh khán giả đó là diễn viên Bảo Định.

Trong phim, anh đóng vai Sửu - con trai của Long (Thái Hòa đóng) và là thành viên băng không tặc. Dù là vai phụ, song nhân vật của anh gây chú ý nhờ khắc họa sự yếu đuối qua ánh mắt, biểu cảm gương mặt.

Một trong những cảnh kịch tính là khi Sửu bị Long ép phải giết người để được sống, phơi bày sự giằng xé nội tâm và làm nổi bật mối quan hệ giữa hai cha con. Vai diễn này giúp tên tuổi của Bảo Định được chú ý, khiến khán giả tò mò.

Nhân vật Sửu do Bảo Định đóng trong "Tử chiến trên không".

Bảo Định sinh năm 1994 tại Khánh Hoà. Anh tốt nghiệp ngành Quản trị nhà hàng khách sạn, Đại học Công nghiệp TP.HCM năm 2016. Sau khi ra trường, anh làm bartender tại khách sạn năm sao, rồi chuyển sang công việc văn phòng, nhân sự, từng làm nhân viên ngân hàng trong 2 năm.

Công việc mang đến sự ổn định về kinh tế và cơ hội thăng tiến, nhưng anh luôn thấy thiếu vắng sự hào hứng.

Bảo Định từng có 2 năm làm nhân viên ngân hàng.

Tuy nhiên, biến cố gia đình ập tới khiến anh gác lại công việc ở TP.HCM để về quê. Năm 2019, Bảo Định tham gia casting phim Sài Gòn trong cơn mưa của đạo diễn Lê Minh Hoàng và nhận được vai khách mời. Dù xuất hiện vài giây, cảm giác góp mặt trong một bộ phim khiến Bảo Định thích thú, cảm thấy như mình được sống với chính đam mê.

Sau đó, anh bắt đầu đi học diễn xuất để chuyển sang con đường diễn viên, tham gia các dự án phim nghệ thuật. Trước Tử chiến trên không, Bảo Định từng tham gia một vài dự án phim, chủ yếu là phim nghệ thuật như Viet and Nam, Mắt Nhắm Mắt Mở, The Cash-way,...

Đặc biệt, anh còn từng có cơ hội xuất hiện ở nhiều liên hoan phim quốc tế như Liên hoan phim Cannes, Asian Film Awards,... cùng với dự án của mình.

Bảo Định nhận giải Tân binh xuất sắc tại "Asian Film Awards".

Đầu năm 2025, Bảo Định từng thử vai phim Sợi chỉ đỏ của đạo diễn Hàm Trần. Ấn tượng với chàng diễn viên có gương mặt hiền lành, Hàm Trần mời anh casting nhân vật trong nhóm không tặc.

Nói về vai diễn trong Tử chiến trên không, Bảo Định chia sẻ cảm thấy rất hồi hộp khi biết đóng chung cùng Thái Hoà - người mà anh luôn ngưỡng mộ. Thậm chí khi đóng phim chung, Bảo Định cũng không dám bắt chuyện với đàn anh, nhưng ngược lại đàn anh rất chủ động nói chuyện, quan tâm đàn em.

Khi biết nhân vật Sửu được yêu mến, anh cảm thấy hạnh phúc. Tuy nhiên bên cạnh đó là cảm giác áp lực vì lo lắng rằng liệu "trong tương lai có tìm được vai diễn để không làm khán giả thất vọng".

Với tính cách hướng nội, Bảo Định tự nhận không phù hợp với sự ồn ào của showbiz, nhưng anh không xem đó là bất lợi. Anh cho rằng cơ hội đóng phim Tử chiến trên không là cột mốc lớn giúp anh tin tưởng vào con đường diễn xuất.