Cơ phó 'Tử chiến trên không' từng bị gọi là mỹ nam 'đen đủi nhất màn ảnh Việt'

Tử chiến trên không đang là phim điện ảnh được quan tâm nhất hiện nay, với mốc doanh thu gần 180 tỷ đồng. Phim gây ấn tượng mạnh với khán giả không chỉ bởi những màn tranh đấu kịch tính mà còn bởi sự góp mặt của dàn diễn viên nam điển trai, trong đó nổi bật là Trần Ngọc Vàng.

Trong Tử chiến trên không, diễn viên Trần Ngọc Vàng hóa thân thành cơ phó Khanh - người luôn đồng hành cùng cơ trưởng Phong trong những khoảnh khắc quyết định. Anh được đánh giá là đã làm tốt cả những phân đoạn tình cảm lẫn hành động trong phim.

Trần Ngọc Vàng đóng vai cơ phó Khanh trong "Tử chiến trên không".

Trước khi toả sáng với Tử chiến trên không, Trần Ngọc Vàng là gương mặt trẻ nhưng ghi dấu ở nhiều tác phẩm. Sở hữu ngoại hình sáng láng, được đánh giá cao về khả năng diễn xuất, Trần Ngọc Vàng từng được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những "nam thần" mới của màn ảnh rộng Việt Nam.

Tuy nhiên, nam diễn viên này từng bị gọi là mỹ nam 'đen đủi' nhất màn ảnh Việt. Lý do vì sau 5 năm miệt mài theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, Trần Ngọc Vàng chưa có nhiều dấu ấn khi những dự án có sự góp mặt của anh đều rơi vào cảnh "thua lỗ" hoặc "chìm nghỉm" tại phòng vé.

Trần Ngọc Vàng từng bị gọi là mỹ nam 'đen đủi nhất màn ảnh Việt'.

Trần Ngọc Vàng, sinh năm 1998 và tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Chàng trai trẻ đã sớm nuôi dưỡng đam mê diễn xuất và kiên trì theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Với ngoại hình sáng, anh giành được giải quán quân cuộc thi Gương mặt điện ảnh năm 2020.

Bước ngoặt đến với Trần Ngọc Vàng khi anh vừa tốt nghiệp, được đạo diễn Hữu Tiến "chọn mặt gửi vàng" cho vai diễn điện ảnh đầu tay trong bộ phim 18+ Chồng người ta (2020). Tuy nhiên, tác phẩm này không tạo được tiếng vang lớn tại phòng vé, thậm chí vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ giới phê bình, khiến vai diễn của Trần Ngọc Vàng chưa thực sự được chú ý.

Cùng năm, anh tiếp tục được thử sức với dự án Người cần quên phải nhớ của bộ đôi đạo diễn "trăm tỷ" Đức Thịnh - Charlie Nguyễn. Mặc dù được đầu tư bài bản và kỳ vọng cao, bộ phim vẫn không tránh khỏi "thất bại" về doanh thu, chỉ thu về chưa đầy 4 tỷ đồng.

Ngoại hình điển trai không "cứu" được những bộ phim anh từng tham gia.

Năm 2023, Trần Ngọc Vàng tiếp tục được "chọn mặt gửi vàng" cho vai chính trong Người mặt trời, dự án được quảng bá rộng rãi nhờ sức hút của Chi Pu thời điểm đó. Tuy nhiên doanh thu phim chỉ đạt 5,1 tỷ đồng, chưa đủ để tạo nên cú hích đáng kể trong sự nghiệp của nam diễn viên.

Tiếp nối hành trình chinh phục khán giả, Trần Ngọc Vàng tiếp tục góp mặt trong Trên bàn nhậu, dưới bàn mưu hợp tác cùng dàn sao nữ đình đám Khả Như, Diệu Nhi, Thúy Ngân. Lần này, doanh thu phim vượt mốc 20 tỷ đồng, song vẫn chưa nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn, tiếp tục nối dài danh sách những dự án chưa thực sự thành công của Trần Ngọc Vàng.

Đầu năm 2025, anh đóng chính trong bộ phim Yêu nhầm bạn thân cùng Kaity Nguyễn do đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chỉ đạo. Phim được kỳ vọng tạo nên một "cơn sốt" tại các phòng vé trong mùa phim Tết, bởi câu chuyện tình yêu gần gũi, chân thực và đầy cảm xúc. Song cuối cùng phim chỉ thu về hơn 20 tỷ đồng rồi lặng lẽ rời rạp.

Phim "Yêu nhầm bạn thân" do Trần Ngọc Vàng và Kaity Nguyễn đóng ''chìm nghỉm'' giữa mùa phim Tết 2025.

Liên tiếp thất bại, nhưng Trần Ngọc Vàng vẫn giữ vững tinh thần lạc quan và niềm tin vào con đường mình đã chọn. Nam diễn viên từng nói chưa bao giờ hối hận khi theo nghề diễn viên.

"Thực ra, tôi cũng từng thất bại, cũng từng có phim không thành công nhưng tôi không cho phép mình buồn lâu. Tôi là người lạc quan, nhìn mọi thứ bằng con mắt tích cực. Tôi tin rằng, cứ lạc quan và nỗ lực, mình sẽ hái được quả ngọt", anh từng nói.

Thành công của Tử chiến trên không có lẽ chính là quả ngọt đầu tiên mà chàng diễn viên này gặt hái được sau khoảng thời gian hết mình với nghệ thuật.