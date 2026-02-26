Đội mưa, xếp hàng dài mua heo quay, vịt quay ngày vía Thần Tài

Trang chủ
Người dân TP.HCM xếp hàng dài mua heo quay, vịt quay ngày Thần Tài.
Sáng nay 26/2 (ngày mùng 10 tháng Giêng), người dân đến phố Bùi Hữu Nghĩa, Phan Văn Trị để xếp hàng từ sớm.
Ai cũng kiên nhẫn chờ đến lượt.
Bên trong quầy vịt quay, các nhân viên liên tay chặt vịt để phục vụ khách.
Giá vịt quay trong ngày vía Thần Tài vẫn bằng giá ngày thường, 350.000 đồng/con, giá heo quay là 400.000 đồng/kg.
Sáng nay, TP.HCM xuất hiện mưa trái mùa, khiến việc mua bán có phần bị ảnh hưởng.
Chị Minh Hạnh (ngụ phường Bảy Hiền) cho hay: "Năm nào tôi cũng ghé mua heo quay để về cúng vía Thần Tài. Nó như nét văn hóa tâm linh, mong một năm thuận buồm xuôi gió, làm ăn gặp may mắn. Cho nên mưa gió tôi cũng chạy xe qua tiệm để mua".
Dòng người xếp hàng dưới mưa chờ tới lượt mua hàng phía ngoài tiệm.
Bên trong, các nhân viên liên tục lên đơn giao cho khách.
Vịt được làm sạch, sơ chế, sẵn sàng vào lò quay.
Chị Thúy Hạnh, ngụ đường An Dương Vương (phường An Đông), mua 790.000 đồng vịt quay và heo quay.
Ngoài mua lẻ theo ký, khu vực heo quay nguyên con cũng rất tập nập khách. (Ảnh: Đại Việt)
Cả trăm ký dưa leo rửa sạch, sẵn sàng cho khách mua heo quay, vịt quay.
Hầu hết các tiệm heo quay, vịt quay trên đường Bùi Hữu Nghĩa, Phan Văn Trị đều rất đông khách trong ngày vía Thần Tài.
Đến khoảng 11h, lượng khách đã bắt đầu thưa dần. (Ảnh: Đại Việt)
