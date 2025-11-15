Sạt lở kinh hoàng ở Đà Nẵng, 3 người mất tích: Chưa thể tiếp cận hiện trường, xuất hiện thêm vết nứt lớn ở núi

(VTC News) -

Thông tin trên được ông Zơrâm Buôn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng, xác nhận với PV Báo Điện tử VTC News trưa nay (15/11).

Theo ông Buôn, đến sáng 15/11, tình trạng sạt lở núi ở thôn Pứt vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đáng chú ý, một ngọn núi ở kế bên khu vực xảy ra sạt lở kinh hoàng hôm qua (14/11) cũng xuất hiện vết nứt lớn, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất cao. Để đảm bảo an toàn, cơ quan chức năng chưa triển khai lực lượng tiếp cận khu vực nghi có người bị vùi lấp.

Hiện trường sạt lở nhìn từ trên cao. (Ảnh: B.P)

"3 nạn nhân mất tích đều có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, vợ chồng anh Zơ Râm Nhô (công an viên thôn Pứt, SN 1997) và chị Bríu Thị Tép (SN 1998) có 2 con nhỏ, trong đó bé thứ hai chưa đầy 1 tuổi. Người còn lại mất tích là ông Hốih Zi Nút (SN 1980) có 3 người con, gia đình nghèo khó" - ông Buôn cho hay.

Như VTC News đưa tin, khoảng 9h35 ngày 14/11, tại khu vực suối Azắt, thôn Pứt, nhiều người dân trải qua một phen hú vía khi chứng kiến lượng lớn đất đá từ núi trút ào ạt như thác xuống khu vực đất canh tác. Khu vực bị sạt lở rộng lớn, kéo dài hơn 1km. Ước tính, cả triệu m³ đất, đá từ quả đồi trên cao đổ ập xuống.

Qua nắm thông tin ban đầu, Công an xã Hùng Sơn cho biết có 3 người dân nghi bị vùi lấp. Ngoài ra, vụ sạt lở cũng vùi lấp 7 xe máy của người dân, 3 nhà duông (chòi tạm dựng ở rẫy). Để đảm bảo an toàn trước tình hình sạt lở diễn biến phức tạp, xã đã khẩn cấp di dời 171 hộ với 664 người ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Nhiều người trải qua một phen hú vía khi chứng kiến sạt lở núi kinh hoàng.

Liên quan vụ sạt lở nghiêm trọng nghi vui lấp 3 người, TP Đà Nẵng huy động lực lượng hơn 100 người gồm bộ đội biên phòng, công an, dân quân, thanh niên, cán bộ xã… cùng với 2 flycam khẩn trương tham gia nhiệm vụ tìm kiếm các nạn nhân mất liên lạc, nghi bị vùi lấp trong vụ sạt lở.

Sở Chỉ huy cũng được thành lập ngay tại hiện trường do Thượng tá Trần Kim Tuấn - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng trực tiếp chỉ huy, điều hành mọi hoạt động tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia.