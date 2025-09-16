Danh tính HLV mới của Hà Nội FC thay nhà vô địch châu Á vừa mất việc

(VTC News) -

"Trong giai đoạn tiếp theo, nhằm đảm bảo sự ổn định về chuyên môn và chuẩn bị tốt cho các trận đấu sắp tới, Ban Lãnh đạo CLB bóng đá Hà Nội lựa chọn ông Yusuke Adachi tạm thời dẫn dắt đội bóng. Hiện tại, ông Yusuke Adachi đảm nhận vai trò Giám đốc kỹ thuật", câu lạc bộ Hà Nội cho biết.

Như Báo Điện tử VTC News đã đưa tin, Hà Nội FC chia tay HLV trưởng Makoto Teguramori khi V.League mới đi qua 3 vòng đấu. Nhà cầm quân người Nhật Bản để đội bóng Thủ đô bị loại khỏi cúp Quốc gia, chưa thắng trận nào tại V.League.

Ông Adachi dẫn dắt Hà Nội FC.

Theo tìm hiểu, ông Adachi chỉ nắm vai trò tạm quyền trong 2 trận đấu tiếp theo của cựu vương V.League. Hà Nội FC đang tích cực tìm kiếm huấn luyện viên trưởng mới trong vài tuần tới. Họ vẫn ưu tiên huấn luyện viên ngoại thay vì tin tưởng một nhà cầm quân nội.

Ông Adachi chuyển đến đội chủ sân Hàng Đẫy vào tháng 6/2025. Trước khi làm việc cho Hà Nội FC, ông Adachi từng làm Giám đốc kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), góp phần xây dựng, phát triển hệ thống huấn luyện viên chuyên nghiệp quốc gia.

Ở vòng 4 V.League, Hà Nội FC tiếp tục đụng độ Thể Công Viettel và đây là trận đấu được đánh giá rất khó khăn. Ngay tại vòng loại cúp Quốc gia, Hà Nội FC thua chính đối thủ này với tỉ số 0-1.