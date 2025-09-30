Đội bóng dùng cầu thủ không hợp lệ bị FIFA xử thua 0-3

(VTC News) -

Ngày 29/9, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) ra quyết định xử thua đội tuyển Nam Phi vì sử dụng một cầu thủ không hợp lệ trong trận đấu ở vòng loại World Cup 2026 gặp Lesotho. Nam Phi thắng 2-0 theo kết quả thi đấu trên sân nhưng vì phạm luật, họ bị xử thua 0-3. Ngoài ra, LĐBĐ Nam Phi bị phạt tiền 10.000 franc Thụy Sĩ (hơn 300 triệu đồng).

Cầu thủ không hợp lệ ở trận đấu kể trên là Teboho Mokoena. Tiền vệ này nhận 2 thẻ vàng ở các trận đấu trước đó gặp Benin và Zimbabwe.

Tiền vệ Mokoena khiến đội tuyển Nam Phi bị phạt. (Ảnh: Reuters)

Theo điều lệ tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi, Teboho Mokoena bị phạt "treo giò" một trận, không được ra sân trong cuộc đối đầu Lesotho. Tuy nhiên, đội tuyển Nam Phi vân xswr dụng cầu thủ này.

Bộ trưởng Thể thao Nam Phi Gayton McKenzie cho biết lệnh trừng phạt này là "vô cùng đáng tiếc và gây xấu hổ cho đất nước". Ông McKenzie nói thêm: "Chúng tôi thừa nhận rằng điều này làm mất uy tín của Nam Phi, và chúng tôi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm giải quyết vấn đề này. Cảm ơn FIFA đã hành động nhanh chóng, không để chúng tôi phải băn khoăn và chờ đợi trong đau khổ về số phận của mình".

Lãnh đạo ngành thể thao và Liên đoàn bóng đá Nam Phi tuyên bố sẽ mở cuộc điều tra kỹ lưỡng về sự thiếu năng lực dẫn đến việc phải chịu án phạt.

Quyết định xử thua 0-3 khiến đội tuyển Nam Phi mất ngôi đầu bảng C ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi. Họ tụt xuống nhì bảng, bằng điểm Benin nhưng đứng sau do kém chỉ số phụ. Nigeria cũng được hưởng lợi khi thu hẹp khoảng cách với ngôi đầu bảng chỉ còn 3 điểm.