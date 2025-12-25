Độc đáo màn trình diễn kèn đồng mừng Giáng sinh tại xứ đạo Ninh Bình

Tối 24/12, đông đảo người dân địa phương và du khách tề tựu tại Nhà thờ giáo xứ Phạm Pháo (tỉnh Ninh Bình) để tham dự các hoạt động mừng Giáng sinh. Nhà thờ Phạm Pháo là một trong ba nơi đầu tiên truyền đạo công giáo tại Việt Nam, được hình thành từ thế kỷ XVI và là điểm sinh hoạt tín ngưỡng lâu đời nhất trong khu vực.
Từ khoảng 17h, các giáo dân bắt đầu cử hành những nghi thức mở đầu, cầu nguyện và gửi lời chúc bình an nhân dịp Chúa Giáng sinh. Đến 18h, khuôn viên nhà thờ và khu vực xung quanh chật kín người tham dự.
Trên sân khấu ngoài trời, chương trình hoan ca và diễn nguyện Giáng sinh diễn ra sôi nổi với sự tham gia của các hội đoàn, ca đoàn và đại diện các giáo họ. Các tiết mục được dàn dựng công phu, tái hiện hành trình Chúa giáng trần, mang đến không gian thiêng liêng, lắng đọng cho người xem.
Sau phần diễn nguyện, Thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh được cử hành trang trọng do linh mục Giuse Phạm Văn Hy chủ sự.
Trong Thánh lễ, linh mục Giuse Phạm Văn Hy gửi đến cộng đoàn thông điệp về tình yêu thương, sự sẻ chia và niềm hy vọng, nhấn mạnh ý nghĩa của Giáng sinh trong đời sống đức tin cũng như trong mối quan hệ giữa con người với nhau.
Đông đảo người tham dự chăm chú lắng nghe, cùng hiệp lời cầu nguyện, thể hiện sự thành kính và mong ước một mùa Giáng sinh an lành.
Điểm nhấn nổi bật trong đêm Noel tại giáo xứ Phạm Pháo là phần biểu diễn kèn đồng - nét sinh hoạt truyền thống gắn bó với đời sống tôn giáo và cộng đồng nơi đây.
Những giai điệu quen thuộc vang lên từ các nhạc cụ kèn đồng, khi trầm lắng, lúc rộn ràng, tạo nên dấu ấn riêng không thể thiếu trong mỗi mùa Giáng sinh.
Ông Nguyễn Văn Hòa, người dân sinh sống gần nhà thờ, cho biết tiếng kèn đồng đã trở thành âm thanh quen thuộc mỗi dịp lễ lớn. “Cứ đến Noel là lại nghe tiếng kèn vang lên. Âm thanh ấy khiến không khí trong làng khác hẳn ngày thường, vừa trang nghiêm nhưng cũng rất gần gũi”, ông Hòa chia sẻ.
Các nghệ nhân chăm chút từng nốt nhạc, tạo nên màn trình diễn giàu cảm xúc, thu hút sự theo dõi của hàng trăm người dân đứng kín khu vực sân khấu ngoài trời.
"Không khí ở đây rất đặc biệt. Tiếng kèn đồng nghe rất hay, các cháu nhỏ cũng thích. Mọi người đến với nhau đông đủ, cảm giác rất ấm áp”, chị Lan nói.
Kết thúc Thánh lễ, linh mục Giuse Phạm Văn Hy cùng các linh mục trao bánh Thánh cho giáo dân.
Nhiều người nán lại khuôn viên nhà thờ, trò chuyện, chụp ảnh lưu niệm và tiếp tục thưởng thức các giai điệu Giáng sinh vang lên từ dàn kèn đồng.
Đối với cộng đồng Công giáo, Giáng sinh là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm, bên cạnh lễ Phục sinh.
