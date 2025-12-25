Độc đáo màn trình diễn kèn đồng mừng Giáng sinh tại xứ đạo Ninh Bình

Ông Nguyễn Văn Hòa, người dân sinh sống gần nhà thờ, cho biết tiếng kèn đồng đã trở thành âm thanh quen thuộc mỗi dịp lễ lớn. “Cứ đến Noel là lại nghe tiếng kèn vang lên. Âm thanh ấy khiến không khí trong làng khác hẳn ngày thường, vừa trang nghiêm nhưng cũng rất gần gũi”, ông Hòa chia sẻ.