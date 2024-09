Doanh số VinFast VF 5 Plus gấp 5 lần vị trí thứ 2, vượt xa cả thị trường

(VTC News) -

VF 5 Plus - mẫu xe đầu bảng về doanh số trong liên tiếp nhiều tháng

VinFast VF 5 Plus là mẫu xe điện duy nhất trong phân khúc xe hạng A, đồng thời cũng là mẫu xe đầu bảng về doanh số trong liên tiếp nhiều tháng.

Theo thống kê, tháng 8, doanh số của VF 5 Plus lên tới 2.200 chiếc, vững vàng ở ngôi vị số 1 và bỏ xa các đối thủ phân khúc A -SUV.

Nếu tính trong 2 tháng gần nhất, doanh số của VF 5 Plus là khoảng 4.800 xe, bằng doanh số của nhiều mẫu xe khác bán trong một vài năm. Giới chuyên môn nhận định, kết quả này phản ánh rõ nét sự vượt trội của VinFast VF 5 Plus trong phân khúc SUV hạng A.

Nhiều tính năng ADAS nhất phân khúc

Một trong những lý do VF 5 Plus ngày càng được lòng người dùng là những trang bị vượt tầm được VinFast dành cho mẫu xe điện này. Công nghệ thì VinFast VF 5 Plus được hãng xe Việt trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) với những tính năng tiên tiến như: Kiểm soát hành trình, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa, hỗ trợ đỗ xe phía sau.

Anh Trần Thanh Tú, một chủ xe tại Hà Nội, thừa nhận, loạt trang bị trên là hiếm so với các mẫu xe hạng A tại Việt Nam. Sau 1 năm sở hữu với 15.000km di chuyển, anh đánh giá cao những tính năng trên bởi sự tiện lợi và khả năng hỗ trợ an toàn. Kiểm soát hành trình thích ứng là tính năng được anh sử dụng thường xuyên trên những tuyến đường cao tốc. Trong khi đó, cảnh báo điểm mù là “trợ thủ đắc lực” khi đi lại trong điều kiện đô thị đông đúc.

Chưa hết, VinFast VF 5 Plus là mẫu xe duy nhất trong phân khúc trang bị tính năng cảnh báo xe đến khi mở cửa. Điều này giúp cho việc ra vào xe an toàn hơn, cho cả người bước xuống xe và những phương tiện bên ngoài.

Trải nghiệm thông minh, tiện lợi trên VF 5

Trợ lý ảo cũng là một trong những trải nghiệm độc chỉ có trên VF 5 Plus. Câu lệnh “Hey VinFast!” đang trở thành một trong những điều mới mẻ mà quen thuộc với tất cả những người dùng xe VinFast tại Việt Nam, trong đó có VinFast VF 5 Plus.

Chỉ với một câu lệnh đơn giản, ngắn gọn, người dùng có thể điều khiển chiếc xe thực hiện các yêu cầu của mình. Đó có thể là điều chỉnh hệ thống điều hòa, độ sáng đèn trong xe hay hệ thống giải trí. Người dùng cũng có thể tra cứu một số thông tin hàng ngày trên mẫu VF 5 Plus bằng cách hỏi trợ lý ảo như cập nhật nhật thời tiết, ngày giờ…

“Không chỉ giúp tôi tập trung lái xe, trợ lý ảo trên VF 5 Plus là người bạn đồng hành để tôi trò chuyện, giải trí trong những chuyến đi dài”, chị Bùi Thị Bích Phượng, một khách hàng tại Hải Phòng nói về chiếc VF 5 Plus của mình.

Ngoài trợ lý ảo, VF 5 Plus là mẫu xe duy nhất trong phân khúc mang tới nhiều đặc quyền tiện lợi và thú vị cho người dùng. Đáng chú ý trong số này có thể kể tới chế độ cắm trại trên VF 5 Plus.

Người dùng có thể kích hoạt chế độ này thông qua trợ lý ảo bằng câu lệnh “Hey VinFast! Bật chế độ cắm trại”. Lúc này, đèn báo trên nút nguồn sẽ chuyển sang màu xanh lá cây.

Ở chế độ cắm trại, người dùng có thể sử dụng điều hòa, hệ thống giải trí như thông thường. Điểm khác biệt ở đây là dù người dùng liên tục bật điều hòa, đèn chiếu sáng, nghe nhạc… nhưng lượng pin tiêu thụ rất ít. Nhờ đó, nhiều chủ nhân VF 5 Plus sử dụng chiếc xe này để “đi cắm trại” đúng nghĩa.

“Hôm nào đi cắm trại trời tối, bật chế độ cắm trại lên, đèn sáng từ tối đến 12 giờ đêm mà pin xe chỉ xuống 3%”, chủ xe VF 5 Plus, chị Lưu Anh Thư đến từ Thái Bình chia sẻ. Đôi lúc, khi dừng lại nghỉ chân trên các cung đường dài hoặc chờ sạc pin, chị lại kích hoạt chế độ cắm trại. Hai mẹ con vừa thoải mái tận hưởng những giây phút giải trí cùng nhau trên xe vừa không lo tốn năng lượng.

Trang bị công nghệ vượt xa các đối thủ trong khi chi phí sử dụng rẻ hơn rất nhiều – VF 5 Plus rõ ràng đang chiếm quá nhiều ưu thế và dễ hiểu khi ngày càng “độc tôn” ở vị trí số 1, vượt xa các đối thủ.