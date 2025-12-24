Doanh nghiệp Việt – Úc tăng tốc kết nối thương mại từ hoạt động cộng đồng

(VTC News) -

Không chỉ là ngày hội văn hóa của cộng đồng người Việt tại Tây Úc, Xuân Quê Hương Perth trong hai năm liên tiếp đã trở thành điểm hẹn quan trọng của doanh nhân, doanh nghiệp Việt – Úc, nơi văn hóa dân tộc được đặt trong dòng chảy kết nối thương mại, xúc tiến đầu tư và mở rộng thị trường quốc tế.

Doanh nghiệp đồng hành cùng văn hóa cộng đồng

Diễn ra tại trung tâm thành phố Perth, Xuân Quê Hương không chỉ thu hút đông đảo kiều bào, du học sinh và người dân sở tại, mà còn ghi dấu ấn bởi sự tham gia ngày càng sâu rộng của cộng đồng doanh nhân Việt Nam tại Úc và các doanh nghiệp trong nước sang khảo sát thị trường.

Trong đó, CLB Liên Kết Doanh Nghiệp Việt Nam (VBCA) – trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội – được xem là một trong những lực lượng kết nối nổi bật. Theo đại diện VBCA, việc tham gia Xuân Quê Hương không đơn thuần là tài trợ hay hiện diện tại sự kiện văn hóa, mà là một phần trong chiến lược dài hạn đưa doanh nghiệp Việt tiếp cận thị trường Úc thông qua con đường cộng đồng và giao lưu văn hóa.

Gian hàng sản phẩm Việt Nam thu hút người mua.

Tại Tây Úc, VBCA nhiều năm tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng của người Việt. Riêng với Xuân Quê Hương, năm 2024 và 2025 đánh dấu hai năm liên tiếp VBCA đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp Việt sang Úc, kết hợp khảo sát thị trường, tìm hiểu môi trường kinh doanh, đồng thời tham gia các hoạt động văn hóa – cộng đồng.

Thông qua sự kiện, nhiều doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm, hàng tiêu dùng, thời trang, dịch vụ giáo dục… đã có cơ hội tiếp cận trực tiếp cộng đồng người Việt tại Úc, kết nối với các đối tác địa phương và bước đầu tìm hiểu nhu cầu thị trường sở tại.

Bà Nguyễn Trang Ngọc Minh Thư, đại diện VBCA, chia sẻ: “Xuân Quê Hương tạo ra không gian rất đặc biệt. Ở đó, doanh nghiệp không phải bắt đầu từ những cuộc gặp khô cứng, mà từ câu chuyện văn hóa, từ sự đồng cảm của cộng đồng. Đây là cách tiếp cận mềm nhưng hiệu quả.”

Cầu nối doanh nghiệp – cộng đồng – thị trường quốc tế

Theo đánh giá của giới chuyên gia, thị trường Úc có yêu cầu cao về chất lượng, tiêu chuẩn và truy xuất nguồn gốc, song lại rất cởi mở với các sản phẩm mang bản sắc văn hóa và câu chuyện thương hiệu rõ ràng. Việc doanh nghiệp Việt tham gia Xuân Quê Hương giúp kết hợp quảng bá sản phẩm với kể câu chuyện văn hóa, từ đó tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth cùng các thành viên CLB Liên kết Doanh nghiệp Việt Nam (VBCA).

Tại các gian hàng trong khuôn khổ Xuân Quê Hương, nhiều sản phẩm Việt đã nhận được sự quan tâm của không chỉ kiều bào mà cả người dân bản địa, từ thực phẩm chế biến, nông sản đến sản phẩm thủ công, thời trang. Một số doanh nghiệp bước đầu thiết lập được kênh phân phối thử nghiệm, mở ra triển vọng hợp tác dài hạn.

Đại diện VBCA cho biết, mô hình đưa doanh nghiệp tham gia các sự kiện văn hóa cộng đồng ở nước ngoài đang cho thấy hiệu quả rõ nét: “Đây là cách để doanh nghiệp Việt đi ra thế giới một cách bền vững, không tách rời cộng đồng người Việt và không đứng ngoài dòng chảy văn hóa bản địa.”

Doanh nghiệp Việt tăng kết nối thị trường Tây Úc

Trước thềm các hoạt động giao lưu văn hóa – cộng đồng của người Việt tại Perth, Hội nghị xúc tiến thương mại giữa CLB Liên kết Doanh nghiệp Việt Nam (VBCA) và Hội Doanh nhân Việt Nam tại Tây Úc, Mạng lưới tài năng trẻ Viêt Nam tại Úc đã được tổ chức, mở ra không gian đối thoại thực chất cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Hội nghị tập trung vào việc giới thiệu tiềm năng hợp tác thương mại, đầu tư, xuất nhập khẩu giữa doanh nghiệp Việt Nam và thị trường Tây Úc – một trong những khu vực kinh tế năng động của Australia. Tại đây, các doanh nghiệp đã trao đổi trực tiếp về nhu cầu thị trường, tiêu chuẩn hàng hóa, logistics, cũng như cơ hội đưa sản phẩm Việt tiếp cận hệ thống phân phối tại Australia.

Các gian hàng Việt Nam tại Xuân Quê Hương Perth.

Theo các doanh nghiệp tham dự, hội nghị không đặt nặng các cam kết hình thức mà chú trọng trao đổi nhu cầu thực tế, tạo tiền đề cho những chuyến khảo sát thị trường, hợp tác cụ thể trong thời gian tới. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng để doanh nghiệp Việt từng bước thâm nhập thị trường Australia một cách bền vững.