LEGO Manufacturing Việt Nam trong chiến lược mở rộng phát triển tại châu Á

(VTC News) -

- Kể từ sau lễ khánh thành, LEGO Manufacturing Việt Nam làm gì để mở rộng quy mô sản xuất và nguồn nhân lực?

Lễ khánh thành nhà máy tại TP.HCM không chỉ đánh dấu thời điểm chính thức đi vào sản xuất, mà còn mở ra chương mới của Tập đoàn LEGO tại Việt Nam và châu Á.

LEGO Manufacturing Việt Nam chính thức được khánh thành vào tháng 4/2025.

Ngay từ giai đoạn khởi động, 140 chuyên gia trên mạng lưới toàn cầu đã có mặt tại Việt Nam để hỗ trợ chuyên môn. Sau lễ khánh thành, đội ngũ Việt Nam đã làm chủ toàn bộ hoạt động tại nhà máy. Cuối năm 2025, chúng tôi đã tăng lên hơn 800 nhân sự và con số này dự kiến tiếp tục tăng trong thời gian tới, mang đến hàng nghìn cơ hội việc làm.

Năm nay cũng đánh dấu một cột mốc quan trọng khác: khai trương Trung tâm Phân phối Khu vực (RDC) tại Đồng Nai, giúp chuỗi cung ứng trong khu vực trở nên linh hoạt hơn.

Phó Chủ tịch Cấp cao Jesper Hassellund Mikkelsen chia sẻ về hành trình mở rộng phát triển của LEGO Manufacturing Việt Nam.

- Trên toàn thế giới, Tập đoàn LEGO được biết đến với bản sắc văn hóa đặc trưng. Những giá trị văn hóa đó đang được hiện thực hóa như thế nào tại Việt Nam?

Dù làm việc ở bất kỳ quốc gia nào, nhân viên tại Tập đoàn LEGO đều bắt đầu với cùng chương trình đào tạo, qua đó hình thành nền tảng chung nhưng vẫn giữ lại bản sắc địa phương.

Điều này thể hiện rõ tại Việt Nam. “Play Day” là một trong những hoạt động mang tính truyền thống, với sự tham gia của hơn 31.000 đồng nghiệp trên toàn cầu. Năm nay, hơn 700 đồng nghiệp tại Việt Nam đã tham gia và kết nối với văn hóa chung của Tập đoàn.

Văn hóa doanh nghiệp được thể hiện trong cách tổ chức và vận hành, với đội ngũ nhân sự đa quốc tịch, tạo nên môi trường làm việc đa dạng. Tại một số bộ phận sản xuất, chúng tôi áp dụng mô hình đồng lãnh đạo, kết hợp một quản lý nhiều kinh nghiệm cùng một quản lý người Việt có chuyên môn về sản xuất, qua đó giúp nhà máy vận hành ổn định, nâng cao hiệu quả giữa kinh nghiệm làm việc và kiến thức thực tiễn tại địa phương.

Văn hóa cũng được nuôi dưỡng qua các hình thức trao đổi cởi mở giữa lãnh đạo và nhân viên. Việc LEGO Manufacturing Việt Nam được chứng nhận “Great Place to Work giai đoạn 2025 - 2026” phần nào cho thấy cảm nhận tích cực của nhân viên về môi trường làm việc.

- Ông có thể mô tả môi trường làm việc mà LEGO Manufacturing Vietnam đang hướng tới?

Con người là trọng tâm trong mọi hoạt động của chúng tôi. Tại Việt Nam, với 100% nhân sự làm việc trong nhà máy, chúng tôi cam kết xây dựng môi trường làm việc an toàn, đề cao sự tôn trọng.

LEGO Manufacturing Việt Nam là Mô hình Nhà máy Tương lai (Future Factory Workplace) đầu tiên của Tập đoàn, được thiết kế nhằm truyền cảm hứng và thúc đẩy sự hòa nhập.

Không gian làm việc tại đây đề cao các yếu tố xanh, với khu vực vui chơi, phòng cầu nguyện, phòng dành cho mẹ và bé, phòng y tế, khu vực nghỉ ngơi trong nhà và ngoài trời, hệ thống hỗ trợ dành cho người khuyết tật. Đây là những yếu tố cốt lõi trong cách chúng tôi định nghĩa một môi trường làm việc hiện đại.

Hơn thế nữa, nhà máy còn là nơi chúng tôi hiện thực hóa trải nghiệm Học thông qua Chơi (Learning Through Play). Chúng tôi thường chào đón các em học sinh đến tham quan và trải nghiệm quá trình tạo nên những sản phẩm LEGO. Với nhân viên, việc nhìn thấy các em nhỏ vui chơi gợi nhớ về ý nghĩa công việc họ đang làm. Còn với trẻ em, nhà máy trở thành một lớp học sống động, nơi trải nghiệm Học thông qua Chơi diễn ra một cách chân thực và đáng nhớ.

Nhà máy chào đón các em học sinh đến tham quan, trực tiếp trải nghiệm “phép màu” phía sau quy trình sản xuất viên LEGO.

- Phát triển bền vững giữ vai trò trụ cột trong chiến lược toàn cầu của Tập đoàn LEGO. Những cam kết đó đang được hiện thực hóa tại Việt Nam ra sao?

Tôi rất tự hào về những bước tiến trong phát triển bền vững tại Việt Nam. Tại thời điểm khánh thành, đây là cơ sở được xây dựng theo tiêu chuẩn bền vững cao nhất trong toàn hệ thống của chúng tôi.

Hiện tại, LEGO Manufacturing Việt Nam đồng thời đạt chứng nhận LEED Platinum và LEED Gold cho toàn cơ sở. Dự kiến đến năm 2027, nhà máy sẽ vận hành bằng 100% năng lượng tái tạo. Mục tiêu này được hiện thực hoá thông qua hệ thống 12.400 tấm pin năng lượng mặt trời áp mái, song song với trung tâm năng lượng hợp tác xây dựng cùng Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP).

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đang thúc đẩy các thỏa thuận mua điện ngoài khuôn viên, bảo đảm nguồn năng lượng tái tạo cần thiết cho hoạt động vận hành bền vững.