Viettel Store ưu đãi tới 70% dành riêng cho mùa mua sắm cuối năm

(VTC News) -

Tâm điểm là nhóm smartphone. iPhone 17 Pro Max 512GB ưu đãi còn 42.490.000 đồng khi thanh toán VNPAY-QR, đồng thời giảm thêm 1.100.000 đồng khi mua kèm gói cước 12T5GIP200, giúp tối ưu chi phí dài hạn và tận dụng 5G. Ở Android cao cấp, Samsung S25 FE có giá từ 13.690.000 đồng; OPPO Find X9 (12GB+256GB) còn 18.990.000 đồng khi thu cũ đổi mới, hỗ trợ trả góp 0% và kèm gói Premium Service.

Chính sách thu cũ đổi mới tiếp tục được đẩy mạnh với Xiaomi 15T (12+512GB) giá 12.990.000 đồng, giảm thêm 2.500.000 đồng khi lên đời, kèm bảo hành rơi vỡ màn hình 6 tháng và bảo hành Premium 24 tháng. Ở tầm trung, Honor 400 Lite (12+256GB) có ưu đãi riêng cho học sinh sinh viên, giá 7.630.000 đồng.

Ngoài smartphone, chương trình mở rộng sang phân khúc phổ thông với Vivo Y19S, Tecno Spark Go 2, Nubia A56, TCL 503… giá từ 1.590.000 đồng (TCL 503 bảo hành độc quyền 18 tháng), cùng nhiều gia dụng và phụ kiện như lẩu điện, ấm siêu tốc, tai nghe True Wireless, đồng hồ định vị, sạc dự phòng. Mảng laptop có Dell Inspiron 15 3530 giá 12.490.000 đồng kèm quà tặng thiết thực; hoạt động mua SIM số đẹp tặng gói cước tới 540GB data và “Mua 1 tặng 1” cũng góp phần tăng sức nóng.

Khách hàng có thể mua trực tiếp tại Viettel Store toàn quốc hoặc liên hệ 1800.8123 để biết thêm chi tiết.