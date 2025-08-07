Ngày mai, Bộ Công Thương trình phương án ứng phó với thuế đối ứng của Mỹ

(VTC News) -

Theo Bộ Công Thương, từ cuối tháng 4, Việt Nam và Mỹ đã tổ chức nhiều phiên đàm phán thương mại đối ứng ở cả cấp kỹ thuật và cấp Bộ trưởng.

Trong quá trình đàm phán, Việt Nam và Mỹ đã tập trung thảo luận và đạt được nhiều tiến bộ trong các vấn đề như thuế quan, quy tắc xuất xứ, hải quan, nông nghiệp, các biện pháp phi thuế quan, thương mại số, dịch vụ và đầu tư, sở hữu trí tuệ, phát triển bền vững, chuỗi cung ứng, hợp tác thương mại…

Rạng sáng 1/8 (giờ Việt Nam), Nhà Trắng đã đăng tải Sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump về việc điều chỉnh mức thuế đối ứng, theo đó Mỹ quyết định điều chỉnh mức thuế đối ứng cho 69 nước và vùng lãnh thổ được liệt kê trong phụ lục I. Theo phụ lục này, mức thuế đối ứng dành cho Việt Nam giảm từ 46% xuống còn 20%.

Bộ Công Thương đề xuất nhóm nhiệm vụ để thích ứng hiệu quả với chính sách thuế đối ứng của Mỹ. (Đồ họa: VGP).

Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ ngày 7/8, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết trong tuần tới, Việt Nam sẽ tiếp tục đàm phán kỹ thuật với phía Mỹ để củng cố hiệp định chính thức.

Bộ cũng đưa ra kịch bản, các nhóm nhiệm vụ đề xuất Chính phủ giao các bộ ngành thực hiện để thích ứng với chính sách thuế Mỹ. Theo đó, Bộ đề xuất Bộ Tài chính cùng các cơ quan đánh giá tác động của mức thuế suất với Việt Nam, để có giải pháp, kịch bản ứng phó.

Các địa phương, bộ ngành liên quan sớm hoàn thành việc gỡ vướng cho các dự án, để giải phóng nguồn lực cho nền kinh tế.

Bộ Công Thương sẽ xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện thỏa thuận thương mại với Mỹ, gồm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thương mại, thị trường xuất khẩu, nâng năng lực và khả năng tiêu dùng nội địa. Cơ quan này cũng đề cập tới giải pháp về xây dựng đề án và chính sách phát triển các công nghệ hỗ trợ, khai thác tối đa

Kế hoạch nhiệm vụ, phương án ứng phó này được Bộ dự kiến trình Thủ tướng trong ngày mai 8/8.