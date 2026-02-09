Doanh nghiệp Philippines tìm cơ hội hợp tác nông sản tại Hội chợ Mùa Xuân

(VTC News) -

Hội chợ Mùa Xuân năm 2026 đang từng bước vượt ra khỏi khuôn khổ một sự kiện kích cầu tiêu dùng trong nước để trở thành không gian xúc tiến thương mại mở, kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam với đối tác quốc tế.

Việc các đoàn doanh nghiệp quốc tế đến tham dự, tham quan, tìm hiểu và kết nối hợp tác tại Hội chợ Mùa Xuân trong những ngày qua đã cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của mô hình hội chợ gắn với xúc tiến thương mại chiều sâu; đồng thời phản ánh nỗ lực chủ động của hệ thống Thương vụ Việt Nam trong việc đưa đối tác quốc tế đến tận “địa chỉ sản xuất” của doanh nghiệp trong nước.

Doanh nghiệp Philipin trao đổi về những kỳ vọng, cơ hội hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam.

Tham tán Thương mại Lê Phú Cường, Thương vụ Việt Nam tại Philippines cho biết, ngay từ những ngày đầu năm 2026, Thương vụ đã triển khai hàng loạt hoạt động xúc tiến với trọng tâm là kết nối trực tiếp các doanh nghiệp, tập đoàn phân phối bán lẻ hàng đầu của Philippines với các doanh nghiệp và hệ thống phân phối lớn của Việt Nam.

“Việc đưa đoàn doanh nghiệp Philippines sang tham quan Hội chợ Mùa Xuân là một hoạt động xúc tiến thương mại thực chất, đi thẳng vào nhu cầu, năng lực và khả năng hợp tác cụ thể của doanh nghiệp hai bên”, Tham tán thương mại Lê Phú Cường thông tin.

Philippines hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam trong ASEAN và là thị trường có tiềm năng lớn đối với các sản phẩm nông nghiệp như ngũ cốc, thủy sản, các chế phẩm ăn được, chè, cà phê...Thực tế cho thấy, nhiều sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam đã khẳng định được vị thế tại thị trường Philippines khi Việt Nam luôn nằm trong nhóm các nhà cung ứng lớn, chiếm thị phần đáng kể trong kim ngạch nhập khẩu của nước này.

Chính nền tảng đó đã tạo tiền đề để các doanh nghiệp Philippines chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác sâu hơn với doanh nghiệp Việt Nam thông qua Hội chợ Mùa Xuân.

Với dân số đông, cơ cấu dân số trẻ và tầng lớp trung lưu ngày càng gia tăng, Philippines đang chứng kiến sự mở rộng mạnh mẽ về nhu cầu đối với các mặt hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị và nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất. Đây là những lĩnh vực mà Việt Nam có lợi thế sản xuất với giá cả cạnh tranh, phù hợp với xu hướng tiêu dùng của thị trường Philippines.

Tham gia đoàn doanh nghiệp Philippines sang Việt Nam, nhiều doanh nghiệp đã trực tiếp khảo sát, thẩm định sản phẩm tại Hội chợ Mùa Xuân. Ông Mandel V. Panizares, Green Agricultural Products trading (Công ty Thương mại sản phẩm Nông nghiệp xanh) bày tỏ mong muốn hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực nông sản, đặc biệt là hạt điều, cacao, cà phê.

Việc trực tiếp quan sát sản phẩm ngay tại hội chợ đã giúp doanh nghiệp đối tác có cái nhìn thực tế hơn về năng lực sản xuất, chất lượng hàng hóa và khả năng đáp ứng đơn hàng của doanh nghiệp Việt Nam, thay vì chỉ tiếp cận thông qua hồ sơ hay hình ảnh gián tiếp.

Đại diện Green Agricultural Products Trading cũng chia sẻ, là doanh nghiệp phát triển trong ngành cung ứng thực phẩm của Philippines, chuyên nhập khẩu và phân phối các loại hạt, cà phê, trái cây sấy khô và rau củ sấy khô cao cấp, hiện nay doanh nghiệp đang tìm kiếm các đối tác tại thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam để mở rộng thị phần.

Ở chiều ngược lại, Tham tán Lê Phú Cường cho rằng, Hội chợ Mùa Xuân cũng là dịp để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận sâu hơn với doanh nghiệp, thị trường Philippines - một thị trường được đánh giá là còn nhiều dư địa nhưng chưa được khai thác tương xứng.

Thương vụ Việt Nam tại Philippines cho biết, thời gian qua đã ghi nhận nhiều doanh nghiệp trong nước chủ động gửi hồ sơ năng lực, catalogue sản phẩm, mẫu hàng hoặc cử đại diện sang tìm hiểu thị trường, tham gia các sự kiện hội chợ, triển lãm, tuần hàng, hội thảo do Thương vụ phối hợp tổ chức tại Philippines.

Nhiều doanh nghiệp thậm chí đã đầu tư gian hàng riêng để trưng bày, quảng bá sản phẩm tại các triển lãm chuyên ngành về xây dựng, chế biến thực phẩm, đóng gói, điện dân dụng, thực phẩm - đồ uống và các lễ hội mua sắm, ẩm thực tại Philippines.

Những hoạt động đó không chỉ góp phần quảng bá sản phẩm, hàng hóa mà còn lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới người tiêu dùng Philippines. Sự hiện diện ngày càng rõ nét của hàng Việt trong các hệ thống bán lẻ, chuỗi siêu thị và kênh phân phối hiện đại tại thị trường Philippines là tín hiệu tích cực cho thấy thương hiệu Việt đang từng bước tạo được dấu ấn tại thị trường này.

Làm gì để chinh phục thị trường Philippines?

Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội, việc kết nối, hợp tác giao thương giữa doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Philippines gặp nhiều thách thức. Thương vụ phân tích, cơ cấu hàng hóa xuất khẩu chủ lực của Việt Nam hiện chưa có tính bổ sung cao cho cơ cấu hàng hóa nhập khẩu của Philippines.

Trong nhóm các mặt hàng Philippines nhập khẩu nhiều nhất như: máy móc, thiết bị điện - cơ khí, nhiên liệu khoáng, phương tiện vận tải, Việt Nam mới chỉ có vị thế rõ nét ở một số mặt hàng nhất định. Các nhóm hàng thế mạnh khác của Việt Nam như giày dép, quần áo, nông sản vẫn chưa phải là nhóm có nhu cầu nhập khẩu lớn nhất của Philippines.

Hơn nữa, việc xuất khẩu sang Philippines vẫn còn khó khăn do có sự cạnh tranh rất lớn từ các nước khác như Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ. Nhiều quy định về an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường của Philippines khá nghiêm ngặt, đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam phải đáp ứng đầy đủ.

Vì vậy, để nắm bắt được các cơ hội cũng như để hàng hoá Việt Nam thâm nhập sâu, có chỗ đứng vững chắc trên thị trường này, thương vụ khuyến nghị, cần đẩy mạnh hoạt động quảng bá, tăng cường nhận thức của doanh nghiệp Việt Nam về tiềm năng thị trường Philippines. Đầu tư vào công nghệ, đổi mới sản phẩm để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng Philippines. Đầu tư vào xây dựng thương hiệu, tạo dựng lòng tin với người tiêu dùng Philippines. Tìm kiếm cơ hội kết nối với các đối tác kinh doanh tại Philippines.

Thời gian tới, Thương vụ Việt Nam tại Philippines khẳng định sẽ tiếp tục chủ động thông qua các hoạt động hội chợ, triển lãm, tuần hàng, hội nghị, hội thảo và các chương trình xúc tiến phù hợp để quảng bá sản phẩm, hàng hóa, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam tới bạn bè, đối tác và người dân Philippines.

Song song đó là việc cung cấp thông tin, giới thiệu tiềm năng thị trường Philippines cho doanh nghiệp Việt Nam, từng bước khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp hai nước chủ động nghiên cứu, khám phá và khai phá thị trường của nhau.