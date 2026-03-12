Doanh nghiệp Nghệ An mua gần 30kg vàng giá 142 tỷ ở Hà Tĩnh

(VTC News) -

Sáng 12/3, Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh tổ chức bốc thăm để lựa chọn đơn vị được quyền mua lô vàng khối lượng 29.935,6 gram thuộc tài sản đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân, với giá 142.094.315.000 đồng.

Được biết, buổi bốc thăm có sự tham gia của 6 doanh nghiệp đăng ký. Theo quy định, các doanh nghiệp muốn tham gia phải nộp tiền đặt cọc hơn 28 tỷ đồng, tương đương 20% giá trị lô tài sản. Trường hợp đơn vị trúng quyền mua nhưng sau đó không tiếp tục giao dịch thì khoản tiền đặt trước này sẽ không được hoàn trả.

Kết quả, với hình thức bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên, Công ty TNHH Phú Nguyên Nga Việt (phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) trở thành đơn vị trúng quyền mua lô tài sản nói trên.

Theo quy định, trong thời hạn 5 ngày làm việc (kể từ ngày ký biên bản xác định kết quả), đơn vị được quyền mua tài sản có trách nhiệm ký hợp đồng mua bán và nộp khoản tiền đặt cọc là 28.418.863.000 đồng (tương đương 20% giá trị lô vàng); số tiền còn lại - hơn 113,6 tỷ đồng phải được thanh toán trong vòng 5 ngày làm việc tiếp theo.

Toàn cảnh buổi bốc thăm. (Ảnh BHT)

Đây là lần đầu tiên, Sở Tài chính Hà Tĩnh được giao bán lô tài sản là vàng với khối lượng rất lớn. Việc tổ chức thành công buổi bốc thăm lựa chọn người được quyền mua tài sản theo hình thức niêm yết giá góp phần tăng thu ngân sách cho tỉnh, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác xử lý tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Trước đó khoảng một tuần, Sở Tài chính Hà Tĩnh đã thông báo bán lô vàng tinh khiết (Au) có khối lượng 29.935,6 gram, tổng giá trị 142.094.315.000 đồng. Đây là tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định pháp luật.

Theo quy định hiện hành, tài sản thuộc diện xác lập quyền sở hữu toàn dân thường là những tài sản bị tịch thu, tài sản vô chủ hoặc không xác định được chủ sở hữu sau khi cơ quan chức năng xử lý theo trình tự pháp luật. Các tài sản này do Nhà nước quản lý và có thể được bán đấu giá hoặc niêm yết giá để nộp ngân sách.