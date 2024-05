Doanh nghiệp bất động sản 'săn' nhà đầu tư Nhật Bản

(VTC News) -

Ngày 9/5, Công ty Cổ phần Vinhomes đã ký kết hợp tác chiến lược với Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh bất động sản Vietnam Groove để đơn vị này làm tổng đại lý chiến lược phụ trách thị trường Nhật Bản.

Trả lời VTC News, bà Nguyễn Thu Hằng, Tổng giám đốc Vinhomes cho biết, Nhật Bản đang là thị trường rất tiềm năng của doanh nghiệp. Trong 6 năm qua, Vinhomes và Vietnam Groove đã phục vụ hàng nghìn khách hàng Nhật mua bất động sản tại Việt Nam.

“Chúng tôi hợp tác với Vietnam Groove vì đây là đơn vị đã có nhiều kinh nghiệm kinh doanh bất động sản với thị trường Nhật Bản. Tôi mong muốn ngày càng có nhiều nhà đầu tư Nhật Bản đến với Việt Nam để sở hữu những sản phẩm bất động sản chất lượng”, bà Hằng nói.

Bà Nguyễn Thu Hằng, Tổng giám đốc Vinhomes. (Ảnh: Đại Việt)

Theo bà Hằng, các dự án của Vinhomes có thiết kế gần gũi với khách hàng Nhật Bản. Điển hình như phân khu The Sakura của dự án Vinhomes Smart City, phân khu The ZenPark của Vinhomes Ocean Park hay phân khu The Origami của Vinhomes Grand Park…

Một số dự án của Vinhomes được kiến trúc sư nổi tiếng người Nhật thiết kế nên có không gian, cảnh quan thân thiện, gần gũi với người Nhật. Các dự án có nhiều tiện ích khác phục vụ nhu cầu làm việc, sinh sống của các gia đình Nhật.

Tại buổi lễ, nhiều nhà đầu tư và doanh nghiệp tại Nhật Bản cũng đánh giá cao về tiềm năng của thị trường bất động sản Việt Nam.

Ông Nobuaki Higashi, Tổng giám đốc Công ty Nomura Real Estate Vietnam chia sẻ, nhà đầu tư Nhật Bản luôn tìm kiếm những sản phẩm bất động sản có chất lượng, môi trường và cảnh quan tốt. Việt Nam là thị trường đầy tiềm năng của các nhà đầu tư Nhật Bản vì dân số trẻ, GDP tăng trưởng cao, đô thị hóa phát triển.

“Doanh nghiệp chúng tôi luôn xác định sẽ đầu tư 50% nguồn vốn vào các dự án tiềm năng tại Việt Nam, bởi cơ hội tại thị trường Việt Nam đang rất tốt”, ông Nobuaki Higashi nói.

Ông Motokatsu Ban, Phó trưởng Chi nhánh Hà Nội – Ngân hàng Mizuho (Nhật Bản) cho biết, thị trường bất động sản của Việt Nam đang có nhiều điểm sáng. Ngân hàng này sẽ tích cực hỗ trợ cho các công ty Nhật Bản tại Việt Nam để các doanh nghiệp gia tăng đầu tư, phát triển kinh doanh vì mức lãi suất ngân hàng đang rất tốt.

Vinhomes và Vietnam Groove ký kết hợp tác để Vietnam Groove làm tổng đại lý chiến lược phụ trách thị trường Nhật Bản. (Ảnh: Đại Việt)

Theo ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc Bộ phận tiếp thị nhà ở của CBRE Việt Nam, nhu cầu nhà ở tại Việt Nam luôn cao, khả năng hấp thụ tốt. Chính vì những lý do này mà thị trường bất động sản tại Việt Nam luôn thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Trong thời gian tới, ông dự báo thanh khoản thị trường sẽ tiếp tục tăng.