Doanh nghiệp bất động sản phía Nam làm ăn ra sao trong năm 2025?

Đáng chú ý nhất ở nhóm tăng trưởng mạnh chính là sự trỗi dậy của Novaland. Trong năm 2025, Novaland có gần 7.000 tỷ đồng doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ. Trong đó, 6.365 tỷ đồng đến từ việc bàn giao bất động sản tại các dự án như NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City… và 600 tỷ đồng từ cung cấp dịch vụ.
Quý 4/2025, Novaland ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 4.000 tỷ đồng, tăng đến hơn 600% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm, lợi nhuận trước thuế của Novaland đạt gần 3.000 tỷ đồng. Trong khi vào năm 2024, Novaland lỗ đến hơn 2.500 tỷ đồng. Việc một doanh nghiệp lớn như Novaland trở lại đường đua và năng lực tài chính dần phục hồi là dấu hiệu tốt cho thị trường bất động sản.
Becamex IDC, Khang Điền và DIC Group cũng là những “ông lớn” trong ngành bất động sản phía Nam có sự tăng trưởng tốt. Năm 2025, lợi nhuận trước thuế của Becamex IDC đạt hơn 3.700 tỷ đồng, tăng 46% so với năm trước. Khang Điền cũng có lợi nhuận trước thuế đạt hơn 2.000 tỷ đồng, tăng 94% so với năm ngoái. DIC Group cũng có lợi nhuận trước thuế đạt hơn 800 tỷ đồng, tăng gần 400% so với năm trước.
Trong nhóm các doanh nghiệp bất động sản “tên tuổi” thì Nam Long có lợi nhuận giảm. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế của Nam Long năm 2025 đạt hơn 1.180 tỷ đồng, giảm 35% so với năm ngoái. Tuy nhiên, đây vẫn là mức lợi nhuận “khủng” trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn còn nhiều thách thức.
Một số "ông lớn" khác cũng đang dần lấy lại vị thế của mình, điển hình như Phát Đạt và Hà Đô. Trong năm 2025, lợi nhuận trước thuế của Phát Đạt ở mức hơn 650 tỷ đồng, tăng gần 150% so với năm trước. Hà Đô cũng có lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.000 tỷ đồng, tăng 79% so với năm ngoái.
Các doanh nghiệp lỗ nặng trong những năm trước cũng đã làm ăn có lãi trở lại. Điển hình như LDG và DRH Holdings. Năm 2024, LDG lỗ hơn 1.400 tỷ đồng thì qua năm 2025, doanh nghiệp này đã có lợi nhuận trước thuế đạt 137 tỷ đồng. Còn DRH Holdings năm trước lỗ 193 tỷ đồng thì qua 2025 đã có lợi nhuận 39 tỷ đồng.
Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Matthew Powell, chuyên gia của Savills Việt Nam nhận định, năm 2025, nền kinh tế Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng GDP vượt 8%. Nhiều doanh nghiệp bất động sản phía Nam cũng đã trở lại "đường đua" với kết quả kinh doanh khả quan.
Ông Matthew Powell cho rằng, năm 2026, bất động sản công nghiệp và nhà ở sẽ tiếp tục dẫn dắt thị trường.
Ở phân khúc công nghiệp, nhu cầu tập trung vào đất khu công nghiệp tại các trung tâm sản xuất trọng điểm như Bình Dương, Đồng Nai, Bắc Ninh, Hải Phòng; cùng với đó là sự phát triển mạnh của nhà xưởng xây sẵn, kho vận hiện đại và các khu logistics gắn với cảng biển, sân bay và hệ thống cao tốc.
Đối với phân khúc nhà ở, các sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực được đánh giá là động lực tăng trưởng bền vững cho ngành bất động sản, bao gồm căn hộ trung cấp, nhà ở giá hợp lý và các dự án khu đô thị vệ tinh dọc theo các hành lang hạ tầng mới. Đây là những phân khúc hưởng lợi trực tiếp từ quá trình đô thị hóa và gia tăng lực lượng lao động tại các trung tâm công nghiệp.
“Tốc độ tăng trưởng nhanh cũng đặt ra nguy cơ hình thành các “điểm nóng” cục bộ, đặc biệt tại các đô thị lớn nơi giá nhà có xu hướng tăng nhanh hơn thu nhập. Việc kiểm soát rủi ro đòi hỏi sự phối hợp giữa chính sách đất đai minh bạch, mở rộng nguồn cung nhà ở phù hợp, kiểm soát tín dụng và định hướng phát triển ra các khu vực vệ tinh”, ông Matthew Powell nói.
Theo chuyên gia này, ở góc độ chính sách, việc triển khai các nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân, đặc biệt là Nghị quyết 68, đang mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào các dự án hạ tầng và khu công nghiệp quy mô lớn. Các cải cách về thủ tục hành chính, tiếp cận đất đai và đa dạng hóa nguồn vốn được kỳ vọng sẽ giúp giải phóng nguồn lực tư nhân, nâng cao năng lực triển khai dự án và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.
Để duy trì đà tăng trưởng bền vững trong năm 2026 và xa hơn, chuyên gia cho rằng, Việt Nam cần tiếp tục thu hút FDI chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất xanh. Điều này đòi hỏi khung chính sách rõ ràng cho phát triển xanh, ưu đãi có chọn lọc, đầu tư mạnh vào năng lượng tái tạo, hạ tầng khu công nghiệp xanh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
