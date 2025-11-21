Đoàn xe Bí thư Đắk Lắk lập 'hàng rào' chắn, giúp người dân vượt qua đoạn ngập

(VTC News) -

Sáng 21/11, tuyến đường liên xã Tây Hòa - Hòa Bình, tại ngầm Phú Thứ (tỉnh Đắk Lắk), nước lũ tràn qua mạnh, gây khó khăn cho người đi bộ và xe máy.

Lúc này, đoàn xe của Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết cùng nhóm phóng viên đi ngang qua đã cho các xe nối thành đoạn dài, tạo thành "hàng rào" chắn sóng để người dân bám vào, di chuyển qua khu vực ngập lụt an toàn.

Thôn Mỹ Thuận (xã Hòa Thịnh) mực nước vẫn còn rất cao.

Liên quan đến tình hình mưa lũ tại Đắk Lắk, đến hiện tại, thôn Mỹ Thuận (xã Hòa Thịnh) mực nước vẫn còn rất cao, nhiều khu vực bị chia cắt suốt nhiều ngày khiến lực lượng cứu hộ phải nỗ lực tiếp cận từng hộ dân. Mưa lớn kéo dài, nguy cơ nước dâng trở lại khiến hàng ngàn người dân nơi đây vô cùng lo lắng.

Đây là một trong những vùng trũng thấp ở phía Đông Đắk Lắk, nơi tình trạng ngập lụt diễn ra nhiều ngày qua. Đến hôm nay, các lực lượng cứu hộ mới tiếp cận được nhiều khu vực và đưa người dân đến nơi an toàn. Nhiều người bật khóc khi được giải cứu.

Ông Lê Thành Trí (xã Hòa Thịnh) kể: “8h ngày 18 nước còn ít, sau đó lên rất nhanh. Người dân nghĩ chết hết rồi, nước lút mái, tôi phải ẵm mẹ già, kê ba cái bàn, không ăn uống được gì”.

Bà Lê Thị Trinh (xã Hòa Thịnh) nghẹn ngào: “Ba ngày rồi mới được cứu. Cứ tưởng hôm qua chết rồi. Tôi ẵm bà chị lên nhà cô, nước lên lút mái, chồng bàn lên cao, cột võng để ngồi".

Lực lượng cứu hộ tiếp cận hỗ trợ người dân ở Hòa Thịnh.

Trong ngày hôm qua và sáng nay, lực lượng Quân khu 5 tiếp tục điều động thêm ca nô, xuồng máy đưa lương thực vào các vùng ngập nặng như Tây Hòa, Phú Hòa, phía Nam Đông Hòa… Đồng thời, nhiều người dân ở vùng ngập sâu cũng được đưa đến nơi cao ráo. Tuy nhiên, mưa lớn tiếp tục kéo dài, dự báo hơn 150mm trong 24 giờ tới khiến nguy cơ tái ngập rất cao.