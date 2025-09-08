Chỉ 8 giây nhạc hiệu, bạn có biết đây là chương trình nào của VOV?

D

Chính phủ với người dân

"Chính phủ với người dân" là chương trình được phát trên kênh VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình tập trung phản ánh các chính sách, hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương hướng tới người dân. Mục đích của chuyên mục là đưa tin về các chính sách đột phá, cải cách hành chính, phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết nhu cầu thiết yếu của nhân dân, như nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp...