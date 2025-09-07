  • Zalo

Nhạc hiệu này trở thành phần ký ức không thể thiếu của nhiều thính giả VOV

Có lẽ với nhiều khán thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), nhạc hiệu dưới đây đã trở thành một phần ký ức không thể thiếu.

Nhạc hiệu quen thuộc này của chương trình nào?

  • A

    Giai điệu quê hương

  • B

    Chuyện đêm

  • C

    Đọc truyện đêm khuya

    "Đọc truyện đêm khuya" là chương trình gắn bó với thính giả yêu Đài từ nhiều chục năm năm, làm nên thương hiệu của Đài Tiếng nói Việt Nam. Với hơn 400 truyện được đăng tải qua các giọng đọc được mê đắm một thời như NSƯT Kim Cúc, NSƯT Việt Hùng, NSƯT Hoàng Yến... những câu truyện được truyền tải đầy sống động.
    Có thể nói, chương trình mang đến cho thính giả những giây phút thư giãn, nuôi dưỡng tâm hồn qua những câu chuyện ý nghĩa, giàu tính nhân văn và nghệ thuật. "Đọc truyện đêm khuya" cũng là chương trình dành cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là những người yêu thích văn học, muốn tìm kiếm những câu chuyện để suy ngẫm, chiêm nghiệm trước khi đi ngủ.

  • D

    Đọc truyện thiếu nhi

Thanh Thanh
