Đoàn công tác bang Victoria thăm Nutifood, thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt – Úc

(VTC News) -

Ngày 10/11, đoàn công tác của Bộ trưởng Phát triển Kinh tế & Việc làm kiêm Bộ trưởng Tài chính bang Victoria (Australia) Danny Pearson đã đến thăm trụ sở Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood tại TP.HCM. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình tăng cường hợp tác kinh tế Việt - Úc.

Ông Jon McNaught và ông Trần Bảo Minh chia sẻ thông tin tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đoàn đã trao đổi với Ban lãnh đạo Nutifood về mô hình hợp tác ViPlus Nutritional Australia – liên doanh giữa Nutifood và ViPlus Dairy (Australia), đồng sáng lập thương hiệu dinh dưỡng quốc tế GippsNature.

Liên doanh được thành lập tại Melbourne vào tháng 5/2025 với tổng vốn đầu tư hơn 3 triệu USD, trong đó Nutifood nắm 70%. Hai bên hướng tới phát triển các sản phẩm dinh dưỡng đạt chuẩn quốc tế, phục vụ nhiều nhóm tuổi và mở rộng xuất khẩu toàn cầu.

Ông Jon McNaught, Tổng Giám đốc Điều hành ViPlus Dairy, cho biết: “Song hành cùng khía cạnh kinh doanh bền vững, Nutifood và ViPlus Dairy sẽ đẩy mạnh các hoạt động đóng góp giá trị vào kinh tế và xã hội cho địa phương. Liên doanh quốc tế được kỳ vọng tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho vùng Gippsland, cũng như thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và phát triển công thức dinh dưỡng với các trường đại học hàng đầu tại thành phố Melbourne".

Theo kế hoạch, ViPlus Nutritional Australia đặt mục tiêu đạt doanh thu hơn 33 triệu USD vào năm 2026 và tăng lên 130 triệu USD vào năm 2028. Thương hiệu GippsNature sẽ mở rộng xuất khẩu sang các thị trường Đông Nam Á như Malaysia, Indonesia, Campuchia, Thái Lan và một số nước Trung Đông.

Song song với hợp tác quốc tế, Nutifood đang đầu tư khoảng 230 triệu USD (tương đương 6.000 tỷ đồng) để mở rộng trang trại và nhà máy tại Gia Lai, phát triển dây chuyền sản xuất sản phẩm dinh dưỡng pha sẵn phục vụ thị trường trong và ngoài nước.

Phó Chủ tịch HĐQT Nutifood Trần Bảo Minh cho biết liên doanh với ViPlus Dairy là bước tiến trong hợp tác song phương Việt - Úc, góp phần kiến tạo giá trị dinh dưỡng bền vững cho người tiêu dùng toàn cầu.

Chuyến thăm của đoàn công tác bang Victoria diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Australia được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm và đổi mới sáng tạo.