Nutifood tăng đầu tư thêm 6.000 tỷ đồng mở rộng trang trại và nhà máy ở Gia Lai

(VTC News) -

Ngày 29/8, tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai 2025, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood (Nutifood) đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc hợp tác toàn diện, tăng cường đầu tư để đưa nơi đây trở thành trung tâm sản xuất sữa tươi chất lượng cao của khu vực miền Trung – Tây Nguyên nói riêng và Việt Nam nói chung trong tương lai.

Đại diện Nutifood nhận hoa của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai.

Trong khuôn khổ hội nghị, Nutifood giới thiệu và gây ấn tượng mạnh với mô hình sản xuất hiện đại, khép kín, từ chăn nuôi bò sữa áp dụng công nghệ cao cho đến thu hoạch, sản xuất, chế biến và phân phối ra thị trường.

Gian hàng Nutifood nổi bật với các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao được chế biến từ nguồn sữa tươi 3,5 gram đạm/100ml của Trang trại Bò sữa NutiMilk Gia Lai, bao gồm các sản phẩm mang thương hiệu sữa NutiMilk, NuVi, Värna Life và kem Merino, Celano. Khách tham quan gian hàng còn được thưởng thức các sản phẩm sữa dinh dưỡng và kem tươi của Nutifood ngay tại chỗ.

Bò được chăm sóc cẩn thận, theo dõi sức khỏe tại trang trại bò sữa NutiMilk Gia Lai.

Tại Hội nghị, Nutifood và UBND tỉnh Gia Lai đã thực hiện ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác toàn diện, hướng tới xây dựng Gia Lai thành “thiên đường bò sữa” và trung tâm sản xuất sữa tươi chất lượng cao tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Cụ thể, Nutifood sẽ tiếp tục mở rộng quy mô Trang trại Bò sữa NutiMilk Gia Lai từ 12.000 con lên 30.000 con, mở rộng diện tích chuồng trại từ 52 lên 187ha, đồng cỏ từ 569 lên 1.468ha. Vùng nguyên liệu trồng cỏ và ngô hợp tác cùng nông dân dự kiến cũng sẽ tăng diện tích từ 1.000 ha lên 2.500 ha, qua đó mang lại sinh kế, thu nhập cho người dân tại địa phương, đồng thời góp phần thúc đẩy chuyển đổi cây trồng tại Gia Lai.

Đàn bò cho sữa chất lượng cao của trang trại NutiMilk.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng vốn đầu tư của Nutifood tại Gia Lai đã đạt hơn 4.500 tỷ đồng, bao gồm 3.000 tỷ đồng cho trang trại và 1.500 tỷ đồng cho nhà máy chế biến sữa. Trong giai đoạn mới, Nutifood có kế hoạch sẽ tiếp tục đầu tư thêm 6.000 tỷ đồng để mở rộng quy mô trang trại, nâng cấp nhà máy và dây chuyền sản xuất hiện đại, công suất lớn, đạt chuẩn thế giới.

Ông Lê Nguyên Hòa, Phó Chủ tịch HĐQT Nutifood, chia sẻ: “Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, khí hậu ôn hòa tại Gia Lai, Trang trại Bò sữa NutiMilk đã cho nguồn sữa tươi đạt 3,5 gram đạm/100ml, chất lượng tương đương với Úc và New Zealand – hai quốc gia hàng đầu thế giới về chăn nuôi và sản xuất sữa.

Chúng tôi cũng có nhà máy hiện đại chỉ cách trang trại khoảng 1 giờ đồng hồ vận chuyển, đảm bảo sữa sau khi vắt ra được sản xuất tươi ngon và an toàn nhất. Hợp tác toàn diện với tỉnh, Nutifood cam kết đồng hành cùng Gia Lai không chỉ trong việc đầu tư sản xuất sữa chất lượng cao, mà còn trong phát triển kinh tế bền vững, nâng cao đời sống người dân địa phương.

Có được sự ủng hộ và đồng hành của chính quyền, chúng tôi quyết tâm, nỗ lực cùng xây dựng thương hiệu bò sữa Gia Lai, đưa nơi đây trở thành trung tâm sữa tươi hàng đầu khu vực”.

Xe bồn chở sữa từ Trang trại bò sữa NutiMilk Gia Lai đến nhà máy sữa.

Với mục tiêu xây dựng danh mục sản phẩm dinh dưỡng toàn diện cho mọi thành viên trong gia đình – từ trẻ nhỏ, thanh thiếu niên, người trưởng thành đến người cao tuổi – Nutifood xác định sữa tươi chất lượng cao là nền tảng cốt lõi.

Nguồn sữa giàu đạm tự nhiên 3,5g/100ml từ Trang trại Bò sữa NutiMilk Gia Lai không chỉ đem lại hương vị thơm ngon khác biệt mà còn nâng tầm giá trị dinh dưỡng cho toàn bộ các sản phẩm, từ sữa tươi nguyên chất đến kem, phô mai, sữa chua, sữa trái cây… Đây chính là yếu tố chiến lược giúp Nutifood khẳng định vị thế khác biệt và phát triển bền vững trên thị trường.

Trong giai đoạn tiếp theo, Nutifood sẽ tiếp tục mở rộng quy mô chăn nuôi, đầu tư công nghệ cao và áp dụng chuẩn quốc tế trong toàn bộ quy trình sản xuất tại Trang trại Bò sữa NutiMilk Gia Lai.

Chiến lược này không chỉ củng cố vị thế tiên phong của Nutifood trong lĩnh vực sữa tươi chất lượng cao, mà còn góp phần hiện thực hóa tầm nhìn chung tay xây dựng thương hiệu sữa bò Gia Lai, đưa nơi đây trở thành “thiên đường bò sữa” và trung tâm sản xuất sữa tươi hàng đầu của miền Trung – Tây Nguyên cũng như cả nước.