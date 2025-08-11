Nutifood tiên phong triển khai máy bán kem tự động

(VTC News) -

Đây là hệ thống bán hàng thông minh có thể bảo quản sản phẩm lạnh sâu từ -18°C đến -22°C. Nhờ vậy, kem luôn giữ được độ mịn ngon, trọn vẹn chất lượng khi đến tay người dùng. Máy hiện đang cung cấp 16 dòng sản phẩm kem Celano như ốc quế, bánh cá, kem que, kem ly,…

Máy bán kem tự động đầu tiên tại Việt Nam thu hút với nhiều bạn trẻ.

Song song đó, Nutifood còn triển khai máy bán sữa tự động từ thương hiệu NuVi, Varna, NutiMilk... được bảo quản ở mức 0 - 5°C, giúp sản phẩm luôn mát lạnh và đảm bảo dinh dưỡng trong suốt quá trình trưng bày.

Khi mua hàng tại các máy tự động, người tiêu dùng có thể thanh toán dễ dàng qua MoMo, VNPay chỉ với “1 cú chạm” mà không cần tiền mặt.

Mô hình bán hàng này mang đến sự tiện lợi, nhanh chóng cho người tiêu dùng.

Hiện tại, 10 máy đầu tiên đang được thí điểm tại 5 khu vực đông người qua lại: Văn phòng FPT (quận 7); Đại học Nguyễn Tất Thành (quận 7); Chung cư The Art – Đỗ Xuân Hợp; Hồ bơi Kỳ Đồng (quận 3) và Câu lạc bộ Thể dục Thể thao Hồ Xuân Hương (quận 3).

Máy bán hàng tự động của Nutifood sẽ tiếp tục mở rộng đến các điểm tiềm năng trong thời gian tới.

Dù chỉ mới đưa vào hoạt động, máy bán hàng tự động Nutifood đã vận hành ổn định và mang đến trải nghiệm tiện lợi cho người dùng. Đây chính là bước đi chiến lược giúp các sản phẩm Nutifood đến gần hơn với người tiêu dùng ở mọi nơi mọi lúc. Mô hình này sẽ tiếp tục mở rộng đến các điểm như: Nhà ga Metro, công viên, trường học lớn… trong thời gian sắp tới.