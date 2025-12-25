(VTC News) -

Trong kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam, những câu đố vui luôn là một phần không thể thiếu, giúp mọi người rèn luyện tư duy và mang lại những giây phút giải trí sảng khoái. Hôm nay, chúng ta hãy đến với câu đố khá thú vị và quen thuộc: "Con gì đi thì nằm, đứng cũng nằm, ngồi vẫn nằm?"

Bạn có hình dung ra được "con vật" nào như vậy không? Dù là di chuyển, đứng yên hay thậm chí là "ngồi", nó đều duy trì ở trạng thái "nằm". Đây chắc chắn không phải là con vật theo nghĩa đen mà chúng ta thường thấy. Hãy vận dụng trí tưởng tượng và khả năng liên tưởng của mình để tìm ra lời giải đáp nhé.

Con gì đi thì nằm, đứng cũng nằm, ngồi vẫn nằm? (Ảnh minh họa)

Sau khi tìm được đáp án, hãy để lại câu trả lời của bạn dưới phần bình luận.