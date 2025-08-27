Bị xử phạt vẫn khai thác cát trái phép, người đàn ông bị khởi tố

(VTC News) -

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan CSĐT Công an này vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thái Sơn (SN 1985 trú tại Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị) về hành vi phạm quy định về khai thác tài nguyên quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Võ Thái Sơn bị khởi tố vì hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Trước đó, ngày 03/6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện bắt quả tang Võ Thái Sơn đang có hành vi sử dụng máy múc để múc cát từ bãi cát thuộc thôn Hưng Lộc (xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị) lên xe ô tô tải mang biển số 73C-031.56 để vận chuyển đi tiêu thụ.

Quá trình kiểm tra Võ Thái Sơn không xuất trình hồ sơ, giấy tờ có liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại vị trí khai thác.

Trước đó ngày 13/02/2025, Võ Thái Sơn cũng từng bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản về hành vi vi phạm về khai thác khoáng sản mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, xác minh vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.