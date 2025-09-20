Đồ chơi trung thu thất truyền giá bạc triệu hút khách

Những ngày này, trên phố Hàng Mã (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), không khí trung thu đã rất sôi động với la liệt đồ chơi được bày bán. Nổi bật trong số đó là gian hàng tò he - con giống bằng bột màu - do nghệ nhân trẻ Đặng Văn Hậu nghiên cứu và phục dựng.
Xuất thân trong gia đình nhiều thế hệ gắn bó với truyền thống nặn tò he ở Xuân La (Hà Nội), nghệ nhân 38 tuổi Đặng Văn Hậu đã có hơn 20 năm làm nghề.
Với khát vọng kế thừa truyền thống gia đình và gìn giữ hồn cốt làng nghề, anh đã dày công nghiên cứu, khôi phục nhiều mẫu tò he mang phong cách Phú Xuyên, Đồng Xuân, Phố Khách...vốn đã thất truyền từ lâu.
Theo tìm hiểu, giá mỗi mẫu tò he nhỏ có giá từ 25.000 - 100.000 đồng/sản phẩm.
Nhưng những bộ tò he với quy mô lớn, có chủ đề rõ ràng, được anh Hậu chế tác công phu thì có giá rất đắt đỏ từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng.
Đây là bộ tò he được phục dựng dựa theo tranh dân gian Đông Hồ "đám cưới chuột" nổi tiếng.
Anh Hậu giới thiệu sản phẩm này hiện có giá 12 triệu đồng/bộ.
Tác phẩm tò he "rước đèn" này cũng đang được bày bán với giá 5 triệu đồng/bộ. "Sản phẩm được tôi cho ra mắt từ năm 2019. Mỗi Tết Trung thu, tôi lại bán ra thị trường vài bộ. Đặc biệt bộ tò he này của tôi khi mang đi thi giải trong nước còn đạt giải đặc biệt".
"Mỗi bộ tò hè đắt tiền như thế này trung bình tôi chế tác mất từ 3 - 5 ngày. Còn với những sản phẩm có nhiều chi tiết khó hơn thì phải mất đến 1 tuần. Cái khó trong việc chế tác tò he là ở khâu chuốt lại chi tiết của từng sản phẩm sao cho thật chân thực, sống động", anh Hậu chia sẻ.
Bộ tò he "Tố nữ" được bán với giá 4 triệu đồng.
Bộ tò he gắn với sự tích ông Táo cưỡi cá chép về trời cũng được anh Hậu biến tấu, chế tác với giá 1.500.000 đồng.
Từng sản phẩm, gắn liền với các sự tích hay văn hoá cùng miền được anh Hậu thể hiện lại qua những tác phẩm dân gian từ chính đôi tay khéo léo của mình.
Các con giống bột tò he cũng được anh Hậu "bắt trend" để thu hút các bạn nhỏ.
Dù mới mở bán được gần nửa tháng nhưng quầy hàng tò he anh Hậu luôn thu hút rất đông khách tìm đến mua, đặc biệt là các bạn trẻ. "Tôi rất mừng khi năm nay không chỉ những người lớn tuổi mà còn có các bạn nhỏ và đặc biệt là giới trẻ Gen Z đã tìm đến các sản phẩm truyền thống. Với những nghệ nhân như chúng tôi, điều này rất đáng trân quý", anh Hậu bày tỏ.
