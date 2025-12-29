Diva Hồng Nhung: Khán giả mua vé vẫn bị dẫn vào trong để nghe thông báo huỷ show

(VTC News) -

Concert Về đây bốn cánh chim trời do Công ty Ngọc Việt Corporation sản xuất, dự kiến diễn ra tối 28/12 tại Cung thể thao Điền kinh (Mỹ Đình), nhưng sát giờ diễn, thông báo hoãn show khiến hàng ngàn khán giả có mặt tại địa điểm biểu diễn hoang mang, bức xúc.

Là một trong những nghệ sĩ tham gia chương trình, diva Hồng Nhung chia sẻ, dù đảm nhận bốn tác phẩm không xa lạ, nhưng với tinh thần làm nghề nghiêm túc, chị vẫn chủ động tập luyện kỹ lưỡng tại studio riêng để sẵn sàng bước vào những buổi tập cùng dàn nhạc hơn 40 nhạc công, tránh ảnh hưởng đến tiến độ chung của chương trình.

Hình ảnh Hồng Nhung luyện tập cùng các nghệ sĩ, dàn nhạc để chuẩn bị cho đêm diễn.

“Tất cả nghệ sĩ đều đến với chương trình bằng sự háo hức, trân trọng âm nhạc của các bậc tiền bối, và nhất là trân trọng những khán giả đã mua vé để chờ đợi chương trình âm nhạc lớn, mang nhiều kỳ vọng”, chị viết.

Sau một ngày 27/12 tập luyện cùng dàn nhạc, nữ diva cho biết chị càng thêm hứng khởi, mong chờ khoảnh khắc được đứng trên sân khấu. Tuy nhiên, sáng hôm sau, bất ngờ nhận được thông tin chương trình bị hoãn từ ban tổ chức khiến chị choáng váng. “Cảm giác y như người bị bước hụt chân”, Hồng Nhung chia sẻ.

Không lâu sau, thông tin hủy show được đăng tải trên báo chí. Nữ ca sĩ buộc phải chấp nhận thực tế và trở về TP.HCM. Điều khiến chị day dứt nhất là hình ảnh hàng ngàn khán giả mua vé, nhiều người lớn tuổi, phải lặng lẽ ra về trong thất vọng. Chị cảm thông sâu sắc với hàng ngàn người đã mua vé, những người nhiều khả năng sẽ phải chờ hoàn tiền như các trường hợp tương tự từng xảy ra trước đây.

Tối 28/12, vừa hạ cánh xuống sân bay, Hồng Nhung liên tục nhận được tin nhắn, cuộc gọi của bạn bè, đồng nghiệp kèm những đoạn video ghi lại cảnh khán phòng đông kín khán giả nhưng không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thế nhưng show diễn đột ngột bị huỷ khiến nữ ca sĩ phải ngậm ngùi trở về TP.HCM trước giờ diễn.

Theo Hồng Nhung, trong nhiều năm làm nghề, việc hoãn show vì những lý do khác nhau không phải điều quá xa lạ, song cách hoãn chương trình lần này khiến chị bàng hoàng.

"Bản thân tôi vẫn chưa tin vào sự thật. Ở nơi đáng ra là văn hóa nhất, thì cách ứng xử của những người mang danh tổ chức sự kiện văn hóa lại tạo nên câu chuyện không biết phải gọi là gì. Tôi thực sự cảm thấy vô cùng đau xót, và không thể ngờ rằng khán giả của một chương trình mang tính văn hóa cội nguồn của Việt Nam lại bị ứng xử như vậy", nữ ca sĩ bày tỏ.

Không chỉ ca sĩ Hồng Nhung, nhiều nghệ sĩ khác như nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn, ca sĩ Hà Trần, Tấn Minh… cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Dù có hợp đồng và những cam kết rõ ràng, đến thời điểm hiện tại, các nghệ sĩ vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản thù lao nào, kể cả chi phí đi lại, ăn ở đều phải tự lo.

Hồng Nhung bất ngờ, đau xót khi hàng ngàn khán giả đã mua vé, không được thông báo hoãn mà còn được dẫn vào khán phòng chỉ để nghe lời huỷ show.

“Chúng tôi tự lo mọi thứ, để rồi sau khi đổ tâm huyết tập luyện lại tự lo trở về. Đđiều đau lòng nhất vẫn là hàng ngàn khán giả đã mua vé, không được thông báo hoãn mà còn được dẫn vào khán phòng chỉ để nghe lời huỷ show”, nữ diva nhấn mạnh.

Theo Hồng Nhung, đêm 28/12, nhiều nghệ sĩ gần như mất ngủ vì sự việc. Thậm chí, họ còn bàn với nhau về khả năng cùng chung tay tổ chức lại một đêm nhạc tại nhà hát chuyên nghiệp, như một cách bù đắp và trả lại cho khán giả những giá trị nghệ thuật xứng đáng được nhận.