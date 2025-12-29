Ban tổ chức 'Về đây bốn cánh chim trời' nhận lỗi vì hủy show, khán giả vẫn phẫn nộ

(VTC News) -

Trong thông báo gửi tới khán giả, nghệ sĩ và các đối tác, Công ty Ngọc Việt - đơn vị tổ chức đêm nhạc Về đây bốn cánh chim trời cho biết chương trình buộc phải tạm hoãn vì “lý do bất khả kháng”, dù đã nỗ lực khắc phục trước thời điểm diễn ra.

"Ban tổ chức vô cùng xin lỗi vì bất tiện. Dù có bất kỳ lý do gì để xảy việc hoãn chương trình, lỗi đầu tiên thuộc về NSX - Công ty Ngọc Việt. Với tất cả sự tâm huyết đó, chắc chắn việc hoãn chương trình là điều không mong muốn, bởi vì việc hoãn show, đơn vị tổn hại đầu tiên chính là Ngọc Việt", đơn vị này chia sẻ.

Đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời" hủy show ngay sát giờ diễn.

Đại diện Công ty Ngọc Việt cũng gửi lời xin lỗi tới các nghệ sĩ, đối tác và khán giả, đồng thời bày tỏ mong muốn nhận được sự cảm thông, chia sẻ từ công chúng.

Tuy nhiên ban tổ chức không nêu cụ thể nguyên nhân dẫn đến quyết định này. Thay vào đó, họ vẫn cho rằng việc khán giả đến show để "thấy khâu chuẩn bị hoàn tất với sân khấu lung linh, hoành tráng, hệ thống âm thanh ánh sáng chuyên nghiệp, những màn led lưới, led tấm phủ khắp sân khấu....cùng với dàn nghệ sĩ ngôi sao khẳng định sự đầu tư chỉn chu, xứng tầm".

Về việc để khán giả đến đông đủ mới thông báo huỷ, ban tổ chức nói "rất buồn và đau lòng" nhưng không thể xử lý được quy trình lúc đó.

"Chúng tôi không hề mong muốn điều này xảy ra, bởi với phương châm 'tôn trọng và biết ơn khán giả' luôn đặt lên hàng đầu và là kim chỉ nam của Ngọc Việt", đơn vị này giải thích.

Liên quan đến quyền lợi người mua vé, Công ty Ngọc Việt cho biết bộ phận phòng vé sẽ chủ động liên hệ với toàn bộ khán giả đã mua vé để hoàn tiền đầy đủ.

Nhạc sĩ Trần Tiến bức xúc khi đêm nhạc bị hủy sát giờ.

Dù lên tiếng nhận lỗi song những lời giải thích của ban tổ chức đêm nhạc Về đây bốn cánh chim trời vẫn không nhận được sự tha thứ của khán giả. Dưới bài đăng xin lỗi, nhiều khán giả cho rằng ban tổ chức đang chống chế cho hành động của mình. Điều quan trọng nhất là lý do đêm nhạc bị huỷ vẫn chưa được đưa ra cụ thể.

Một số người cho rằng việc hoàn tiền vé cũng không thể giải quyết được vấn đề khi nhiều người bỏ thời gian, thậm chí di chuyển quãng đường dài và chờ đợi trong nhiều giờ. Ngoài ra, có khán giả đã đến trực tiếp cho rằng sân khấu tạm bợ, sơ sài và không hề lung linh như đơn vị tổ chức giải thích.

Khán giả N.T.H bức xúc: "Tôi muốn hỏi mục đích của việc để khán giả đến là gì trong khi không thể thực hiện được buổi biểu diễn. Nhà sản xuất không những hoàn lại tiền vé mà phải trả tiền tàu xe đi lại của khán giả. Không chuyên nghiệp, coi thường khán giả, không thể chấp nhận".

"Nhẽ ra nên huỷ hay hoãn từ sớm hoặc rất sớm chứ không nên làm thế", "Vốn biết không tổ chức vẫn lùa mọi người đi xa xôi tới để xem sân khấu dựng? Định đổ lỗi cho nghệ sĩ hay thế nào?"..., nhiều khán giả ý kiến.

Về đây bốn cánh chim trời được giới thiệu là đêm nhạc vinh danh nhạc sĩ Trần Tiến, Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi như Hồng Nhung, Hà Trần, Bằng Kiều, Tấn Minh, Đoan Trang, Lê Hiếu, Phạm Thu Hà, Vũ Thắng Lợi, Lâm Bảo Ngọc, Thanh Thuỵ, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn...

Vào tối 28/12, khi hàng nghìn khán giả đã có mặt tại Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội) để theo dõi đêm nhạc, ban tổ chức bất ngờ phát đi thông báo hoãn chương trình ngay sát giờ diễn.

Việc chương trình bất ngờ thông báo hoãn khi khán giả đã có mặt đông đủ tại địa điểm biểu diễn đã khiến nhiều người bức xúc, đặt câu hỏi về công tác tổ chức cũng như trách nhiệm của ban tổ chức đối với khán giả.