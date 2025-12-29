Show 'Về đây bốn cánh chim trời' hủy đột ngột, Cục trưởng Xuân Bắc nói gì?

(VTC News) -

Tối 28/12, chương trình ca nhạc Về đây bốn cánh chim trờidự kiến diễn ra tại Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội) bất ngờ thông báo hoãn ngay sát giờ biểu diễn, khi hàng nghìn khán giả đã có mặt tại địa điểm tổ chức. Sự việc nhanh chóng gây xôn xao dư luận và tạo ra làn sóng bức xúc trong khán giả.

NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn có phản hồi ngắn gọn nhưng thẳng thắn với PV Báo Điện tử VTC News. Ông nhấn mạnh quan điểm xử lý vụ việc phải dựa trên quy định pháp luật, đồng thời khẳng định rõ trách nhiệm của các bên liên quan.

“Ai sai ở đâu chịu trách nhiệm ở đó”, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn khẳng định.

Đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời" gây bức xúc vì hủy đột ngột.

Trong thông báo gửi tới khán giả, nghệ sĩ và các đối tác, Công ty Ngọc Việt - đơn vị tổ chức đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời" cho biết chương trình buộc phải tạm hoãn vì “lý do bất khả kháng”, dù nỗ lực khắc phục trước thời điểm diễn ra.

"Ban tổ chức vô cùng xin lỗi vì bất tiện. Dù có bất kỳ lý do gì để xảy việc hoãn chương trình, lỗi đầu tiên thuộc về NSX - Công ty Ngọc Việt. Với tất cả sự tâm huyết đó, chắc chắn việc hoãn chương trình là điều không mong muốn, bởi vì việc hoãn show, đơn vị tổn hại đầu tiên chính là Ngọc Việt", đơn vị này chia sẻ.

Tuy nhiên ban tổ chức không nêu cụ thể nguyên nhân dẫn đến quyết định này. Thay vào đó, họ vẫn cho rằng việc khán giả đến show để "thấy khâu chuẩn bị hoàn tất với sân khấu lung linh, hoành tráng, hệ thống âm thanh ánh sáng chuyên nghiệp, những màn led lưới, led tấm phủ khắp sân khấu....cùng với dàn nghệ sĩ ngôi sao khẳng định sự đầu tư chỉn chu, xứng tầm".

Công ty này nói, bộ phận phòng vé sẽ chủ động liên hệ với toàn bộ khán giả đã mua vé để hoàn tiền đầy đủ.

Dù lên tiếng nhận lỗi song những lời giải thích của ban tổ chức đêm nhạc Về đây bốn cánh chim trời vẫn không nhận được sự tha thứ của khán giả. Dưới bài đăng xin lỗi, nhiều khán giả cho rằng ban tổ chức đang chống chế cho hành động của mình. Điều quan trọng nhất là lý do đêm nhạc bị huỷ vẫn chưa được đưa ra cụ thể.

Một số người cho rằng việc hoàn tiền vé cũng không thể giải quyết được vấn đề khi nhiều người bỏ thời gian, thậm chí di chuyển quãng đường dài và chờ đợi trong nhiều giờ. Ngoài ra, có khán giả đã đến trực tiếp cho rằng sân khấu tạm bợ, sơ sài và không hề lung linh như đơn vị tổ chức giải thích.

Theo kế hoạch công bố trước đó, đêm nhạc Về đây bốn cánh chim trời được tổ chức nhằm tôn vinh 4 nhạc sĩ lớn của nền âm nhạc Việt Nam gồm Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến, với sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Hồng Nhung, Hà Trần... Sự kiện được quảng bá, bán vé với nhiều mức giá, từ 600.000 đồng tới 7 triệu đồng.