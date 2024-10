Đình chỉ công tác giáo viên có cử chỉ thân mật với nam sinh lớp 10

Liên quan đến clip một cô gái được cho là giáo viên có hành động thân mật quá mức với nam sinh ngay trên bàn giáo viên đang lan truyền trên mạng xã hội, bà Bùi Thùy Linh, Hiệu trưởng trường THPT Thạch Bàn (Long Biên, Hà Nội) xác nhận nhân vật trong clip đúng là giáo viên và học sinh của trường.

Theo đó, học sinh nam trong clip là T.N.M.Đ, lớp 10A4, cô giáo trong clip là M.Q.T (sinh năm 2001) đang dạy môn Văn, là giáo viên hợp đồng của trường.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội. (Ảnh: MXH)

Sự việc xảy ra vào giờ giải lao giữa tiết 2 sang tiết 3 (khoảng 9h sáng) ngày 27/9, tại phòng học lớp 10A4. Học sinh quay clip là K.T.M, cùng lớp 10A4.

"Thực tế clip đã xuất hiện trên mạng xã hội từ tối ngày 30/9. Với không gian lớp học và đồng phục học sinh, ngay lúc đó, nhà trường đã trao đổi và xác định đây là clip diễn ra tại trường. Trong ngày 1/10, ban giám hiệu trường đã làm việc rất nghiêm túc, quyết liệt với giáo viên, học sinh liên quan cùng với sự có mặt của phụ huynh. Tất cả phụ huynh, học sinh, giáo viên đều nhận thức được lỗi vi phạm của mình", bà Linh nói thêm.

Cũng theo Hiệu trưởng trường THPT Thạch Bàn, cô giáo và học sinh trong clip nhà ở gần nhau, do học sinh không có xe nên nhiều hôm đã đi nhờ cô giáo về nhà. Cô và trò cũng quen biết, thân thiết với nhau từ trước: "Hôm xảy ra sự việc, cô giáo có 2 tiết dạy liền nhau. Do trong tiết đầu học sinh mất trật tự khiến cô giáo bực mình nên có tâm trạng không tốt. Cô vẫn ở trong lớp để chờ dạy tiết thứ 2. Lúc này, nam sinh đã lên ngồi cạnh để an ủi, động viên cô. Tuy nhiên, hành động của em có thái quá cộng với góc quay điện thoại gây hiểu lầm. Cô giáo cho biết lúc đó cũng gạt học sinh đi ra nhưng cũng thừa nhận là chưa quyết liệt dẫn tới sự việc đáng tiếc trên. Cô cũng không ngờ phía dưới lớp có học sinh quay lại và gửi vào nhóm "chat" trêu đùa bạn, nên clip bị phát tán".

Đại diện trường THPT Thạch Bàn cho biết, hiện công an quận Long Biên cũng đã xác minh, xử lý vụ việc. Nhà trường cũng báo cáo Phòng GD&ĐT quận và Sở GD&ĐT Hà Nội. Cô giáo cùng các học sinh liên quan vụ việc tạm thời đình chỉ dạy và học để phục vụ công tác điều tra và ổn định tâm lý.