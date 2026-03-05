Đình Bắc, HLV Kim Sang-sik nhận bằng khen

(VTC News) -

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận có 4 đại diện của môn bóng đá được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vinh danh. Cụ thể, Bộ trưởng BVHTT&DL ký quyết định trao bằng khen cho đội tuyển U22 Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang-sik, huấn luyện viên Mai Đức Chung và cầu thủ Nguyễn Đình Bắc. Đây cũng là các cá nhân, tập thể nằm trong danh sách các đội thể thao, huấn luyện viên và vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm 2025 do Cục Thể dục thể thao tổ chức bầu chọn.

4 đại diện được vinh danh gồm: Đội tuyển U22 Việt Nam, HLV Kim Sang-sik, HLV Mai Đức Chung và cầu thủ Nguyễn Đình Bắc. (Nguồn: VFF)

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc xếp thứ ba trong danh sách bầu chọn vận động viên tiêu biểu năm 2025, sau Trịnh Thu Vinh (bắn súng) và Nguyễn Thị Oanh (điền kinh). Cầu thủ này là nhân tố nổi bật của U23/U22 Việt Nam trong hành trình thâu tóm các danh hiệu khu vực (vô địch U23 Đông Nam Á, huy chương vàng SEA Games 33).

Đình Bắc giành danh hiệu “Quả bóng Bạc Việt Nam 2025” và “Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất năm 2025”. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 mới đây, cầu thủ sinh năm 2004 cũng trở thành người Việt Nam đầu tiên trong lịch sử đoạt danh hiệu vua phá lưới của giải đấu cấp châu Á.

Trong khi đó, đội tuyển U22 Việt Nam đứng đầu bảng xếp hạng bầu chọn Đội tuyển thể thao tiêu biểu năm 2025 với 1.660 điểm. Danh hiệu này phản ánh một năm 2025 đầy thành công của đội khi lần lượt giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025, toàn thắng tại vòng loại U23 châu Á 2026 và đoạt Huy chương Vàng môn bóng đá nam tại SEA Games 33.

Ở hạng mục Huấn luyện viên tiêu biểu, bóng đá tiếp tục có hai gương mặt được vinh danh. HLV Kim Sang-sik dẫn đầu danh sách bầu chọn với 532 điểm sau một năm ghi nhiều dấu ấn cùng các đội tuyển Việt Nam.

Bên cạnh đó, HLV trưởng đội tuyển nữ quốc gia Mai Đức Chung cũng góp mặt trong top 5 HLV tiêu biểu toàn quốc, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng và những đóng góp bền bỉ của ông đối với sự phát triển ổn định của bóng đá nữ Việt Nam trên đấu trường khu vực và châu lục.