Điều tra vụ nữ shipper ở Đắk Lắk bị khách hành hung đến nhập viện

(VTC News) -

Công an xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, đang điều tra vụ xô xát giữa một nữ nhân viên shipper và khách, xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến đơn hàng trị giá 900.000 đồng.

Theo trình bày của chị T.L.T.H. (28 tuổi), chiều13/9, chị giao đơn hàng quần áo trị giá 900.000 đồng cho một nam thanh niên ở đường Lý Thường Kiệt (xã Ea Súp). Người này kiểm tra hàng rồi nói mẹ anh ta sẽ chuyển khoản tiền hàng sau. Tin tưởng vì có quen biết, chị H. đồng ý giao hàng trước.

Chị H. tố bị khách hành hung đến nhập viện (Ảnh: H.T)

Đến hơn 18h, chị H. vẫn chưa nhận được tiền. Đến 20h20, do công ty yêu cầu chốt đơn và khách xác nhận đã nhận hàng, chị buộc phải ứng tiền trước.

Khoảng 21h, chị H. liên hệ với mẹ của nam thanh niên để nhận tiền thì bị yêu cầu trả lại hàng với lý do “quần áo chật”. Chị H. giải thích shipper chỉ là trung gian, việc đổi trả phải do cửa hàng quyết định. Chị đề nghị đến nhà khách để trao đổi thêm.

Khi đến nơi cùng chồng, theo lời kể của chị H., vợ chồng chủ nhà không những lớn tiếng chửi bới mà còn xông vào hành hung. Trong lúc giằng co, chị vô tình túm trúng dây chuyền của chủ nhà. Người này lập tức xô chị ra và hô hoán “cướp”.

Đáng chú ý, con trai chủ nhà còn cầm dao lớn lao ra dọa chém. Vợ chồng chị H. phải giằng lấy dao vì lo sợ. Vụ việc khiến chị H. bị thương, chảy nhiều máu ngay tại hiện trường.

Sự việc cũng gây mất an ninh trật tự khu phố, buộc lực lượng chức năng xã Ea Súp có mặt xử lý.

Chị H. được chồng đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán chị bị chấn thương vùng đầu và phần mềm, hiện đang điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh.